مأساة مستمرة.. فقدان 30 مهاجرا على الأقل قبالة سواحل إيطاليا بعد غرق قاربين

فقد أكثر من 30 شخصا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا وفق شهادات أدلى بها ناجون، وفق المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد.

وأعلنت المنظمة الدولية أن الناجين من المركبين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصا كانوا على متن قارب، وأبلغوا عن فقدان 3 آخرين من القارب الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا في ظل أحوال جويّة عاصفة، أمس السبت.

ويُعتقد أن القاربين كانا متهالكين من الحديد أبحرا من صفاقس التونسية، الخميس الماضي، وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية إنه يعتقد بوجود “30 مفقودًا على الأقل” استنادًا إلى شهادات أدلى بها الناجون.

وفُتح تحقيق في غرق القاربين في مدينة بجزيرة صقلية، وقال قائد الشرطة إن “المهرّبين كانوا على علم بلا شكّ بأن الأمواج ستكون عاتية”، وأضاف “أيًا يكن من سمح لهم أو أرغمهم على المغادرة في ظل أمواج كهذه، هو مجرم معتوه منعدم الضمير”.

