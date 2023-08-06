“مصاريف باهظة وإسراف مذهل”.. قاعة اجتماعات مجلس الوزراء في مدينة العلمين بمصر تثير جدلا (فيديو)

انتقد الأكاديمي والسياسي المصري محمد أبو الغار، صور قاعة اجتماعات مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة (شمال غربي البلاد). وقال في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أمس السبت، إنها “مصاريف باهظة وإسراف مذهل”.

وأثارت صور القاعة التي نُشرت أخيرًا تعليقات عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب محمد أبو الغار “القاعة الفخيمة لاجتماع مجلس الوزراء لدولة مفلسة في العلمين هي بالتأكيد أفخم وأكبر وأشيك من أي قاعة مجلس وزراء في الدول الكبرى”.

وأضاف السياسي “هذه القاعة هي مقر اجتماعات المجلس في الصيف، يعني مرتين في السنة يوليو وأغسطس”.

وذهب أبو الغار إلى أنه “قبل سنة 1952 كان مجلس الوزراء يجتمع الصيف في مبنى قديم أمام محطة الترام في منطقة تسمى بولكلي، وبعد ذلك قام عبد الناصر بحملة هجوم علي البذخ الذي كان يحدث في ما كان يسميه “العهد البائد”، ومنع اجتماع المجلس خارج القاهرة”.

وزاد الأكاديمي “يبدو أننا عدنا إلى العهد البائد ولكن مع مصاريف باهظة وإسراف مذهل في عمل مبنى وقاعة تُستخدم مرتين في العام لاجتماع مجلس نعرف جميعًا أنه محدود السلطات، وأنه يتلقى أوامر ليُصدر بها قرارات”.

وردّ الناشط سامح أشرف على السياسي، قائلًا “سؤالي لحضرتك: عايزهم يجتمعوا فين والمكان شكله ازاي؟”، مستطردًا “يعني لو اجتمعوا في مكان وحش هنقول عليهم بص أفلسوا حتي مش لاقيين مكان كويس يجتمعوا فيه، ونقول مفيش لا شكل ولا ذوق عندهم دول مفلسين”.

ورأى سامح أشرف أنه “لا يدافع عن سياسة الحكومة المصرية، إنما يفكر بموضوعية بدل النقد لمجرد النقد”.

وغرد الكاتب إسماعيل حسني “قاعة اجتماعات مجلس الوزراء في العلمين أفخم من قاعات الاجتماعات الصيفية في أمريكا وروسيا والصين وكل البلاد اللي بنستلف منها”.

قاعة اجتماعات مجلس الوزراء في العلمين أفخم من قاعات الإجتماعات الصيفية في أمريكا وروسيا والصين وكل البلاد اللي بنستلف منها.

عظمة على عظمة وعقد نفسية وكلاكيع واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط.

تحيا مصر. pic.twitter.com/L9D4Q1pwFi — Ismail Hosny (@IsmailHosny1) August 5, 2023

ونشرت الصحفية منال عبد العال صورة لغرفة اجتماعات مجلس وزراء الولايات المتحدة الأمريكية داخل البيت الأبيض، التي تظهر بسيطة، وكتبت عليها ساخرة “الأمريكان فقراء”.

غرفة اجتماعات مجلس وزراء الولايات المتحدة الأمريكية داخل البيت الأبيض.

الأمريكان دول فقرا أوووي! https://t.co/kCxhqWjVK3 pic.twitter.com/DQNU4rediv — Manal (@Manal_Abdelaal) August 3, 2023

وكتبت جنى موسى “ناقص لهم بتاع الفريسكا يعدّي عليهم في لحظات الانعقاد الصعبة، بس أهم حاجة نخفف الأحمال (في إشارة إلى قطع الكهرباء)”.

قاعة اجتماعات مجلس الوزراء في العلمين اول مرة اشوف دولة بتستلف علشان الحكومة تنعقد شهور الصيف علي البحر

في العلمين

ناقص لهم بتاع الفريسكا يعدى عليهم في لحظات الانعقاد الصعبة بس اهم حاجة نخفف الاحمال 🤨 ويطلع بتاع البلح يقولك أحنا فقراء أوي !! pic.twitter.com/7SgtuIbOHF — Nino (@NinoJenamosa963) August 3, 2023

وتسارعت مخططات إنشاء مدن جديدة في مصر، مثل العاصمة الادارية ومدينة العلمين الجديدة.