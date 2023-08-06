مصرع 22 على الأقل وإصابة العشرات بعد خروج قطار عن مساره في باكستان (فيديو)

لقى ما لا يقل عن 22 راكبا حتفهم وأصيب 50 آخرون، إثر انقلاب قطار سريع متجه إلى مدينة هافيليان بإقليم خيبر باختونخوا، بالقرب من محطة ساهارا للسكة الحديد، التي تقع ما بين شاهزادبور و نوابشاه اليوم الأحد.

وانحرفت عشر عربات تقريبا من قطار الركاب عن القضبان، قرب بلدة في إقليم السند بالجنوب على بعد نحو 275 كيلومترا عن كراتشي أكبر مدن البلاد.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية، عشرات الأشخاص في الموقع، مع قيام البعض بتحطيم النوافذ لمساعدة الركاب على الخروج من العربات الملتوية، فيما ظهرت عربة وقد انقلبت بالكامل.

وتتكرر حوادث القطارات في نظام السكك الحديدية المتهالك في باكستان. وحاولت حكومات متعاقبة على مدى سنوات تأمين تمويل لتطوير تلك الشبكة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية لمشروعات البنية التحتية.

وفي يونيو/حزيران 2021، لقي نحو 65 حتفهم إثر خروج قطار عن مساره، تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر جنوبي باكستان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، لقي 75 على الأقل مصرعهم في حريق نشب بقطارهم المتجه من كراتشي إلى روالبندي.