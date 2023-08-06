نقص الإمداد يهدد حياة آلاف من مرضى الكلى بالسودان.. والمركز القومي يعلن وصوله إلى عجز كامل

كشف المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى بالسودان أن عددًا من وحداته الطبية توقفت عن الخدمة بسبب انقطاع الإمدادات، محذرًا من مصير مماثل لبقية الوحدات الطبية الأخرى في البلاد إذا لم يتم توفير الإمدادات الطبية واللوجستية الضرورية خلال الأسبوع القادم كحد أقصى.

ويواجه نحو 8 آلاف من المرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي بالسودان، أزمة كارثية منذ اندلاع الاشتباكات الدائرة في البلاد، إذ يتلقون خدماتهم عبر 105 مراكز للغسيل بعموم ولايات السودان مجانًا.

وناشد المركز، في بيان صدر يوم الخميس، وزارة المالية الاتحادية توفير 2.5 مليون دولار، لشراء حاجة المرضى من المواد المعتمدة في غسيل الكلي والأدوية المصاحبة، نظرًا لوصول المركز إلى حالة العجز الكامل.

وأشار مدير المركز نزار زلفو إلى أنه “لا يوجد إمداد يمكن توزيعه حاليًّا”، لافتًا إلى توقف شحنة الإمدادات الأخيرة التي تبرّع بها الاتحاد العالمي لأطباء الكلى في ميناء بورتسودان.

مدير المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى يدق ناقوس الخطر بسبب انقطاع الإمداد من المراكز بسبب تأخر تخليص المنح في #ميناء_بورتسودان وعجز وزارة المالية عن توفير مبلغ 2.5 مليون دولار لشراء حاجة المرضى من المستهلكات الطبية، مما يهدد حياة 8000 مريض فشل كلوي#لجنة_صيادلة_السودان_المركزية pic.twitter.com/8WUglotuCh — لجنة صيادلة السودان المركزية (@SudanPhCC) August 4, 2023

من جهتها، أوضحت وزارة الصحة الاتحادية في بيان لها، الجمعة، أنها تنسق مع المركز القومي للكلى والصندوق القومي للإمدادات الطبية لـ”معالجة النواقص بجميع مراكز الغسيل بالولايات على درجة عالية من المهنية”.

ولفتت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك إلى توفير 133 ألف غسلة، تم شراؤها عبر الإمدادات الطبية مع بداية الحرب، مؤكدة عملها على توفير “طلبيات عاجلة عبر الشراء المباشر” مع وزارة المالية والدول الصديقة.

وأكدت وزارة الصحة السودانية وصول شحنة من هيئة “قطر الخيرية” تكفي نحو أسبوعين أو ثلاثة بما يزيد على 20 ألف عملية غسيل، بينما توقعت وصول شحنة أخرى بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة.

وأطلق ناشطون صيحات استغاثة ومناشدات عبر المنصات السودانية، للمطالبة بسرعة توفير الإمدادات وتذليل العقبات أمام الإمدادات الطبية في الموانئ وتخليصها، في ظل معاناة آلاف من مرضى الكلى بالبلاد.

وكتب حساب نضال سعد على تويتر “عمليات غسل الكلى، بلغ الأمر غاية الحرج، ستخرج المراكز مركزًا تلو الآخر عن الخدمة على مستوى السودان كاملًا إذا لم يحصل حل سريع، اللهم بلغنا اللهم فاشهد”.

بينما طالب الصحفي السوداني الهندي عز الدين، سلطات الجمارك في ميناء بورتسودان بتسهيل وتسريع دخول كل الأدوية والمواد الطبية، خاصة مستهلكات غسيل الكلى دون إبطاء.

وتابع في تغريدة له “تعاني المراكز بجميع الولايات من نفاد الأدوية ما يهدد حياة الآلاف، كذلك جمارك حلفا وأرقين عليها تسهيل مرور المواد الغذائية والطبية فالحاجة ماسة لكل سلعة”.

على سطات الجمارك في بورتسودان تسهيل وتسريع دخول كل الأدوية والمواد الطبية، خاصة مستهلكات غسيل الكلى، دون إبطاء، حيث تعاني المراكز بجميع الولايات من نفاد الأدوية ما يهدد حياة الآلاف.

كذلك جمارك حلفا وأرقين عليها تسهيل مرور المواد الغذائية والطبية فالحاجة ماسة لكل سلعة.#السودان — الهندي عز الدين (@elhindiizz) August 4, 2023

ورأى المعلق البراء أحمد عثمان أن الموقف الدوائي لمرضى الكلى يشير إلى أن “تأثير الحرب امتد إلى السودان بأكمله ولم يقتصر على العاصمة الخرطوم فحسب”.

وكتب آخر مستنكرًا “الوضع الصحي بجانب الوضع الإنساني والمعيشي وعدم توفر إمدادات المياه لكثير من مناطق الخرطوم ومدن السودان، فضلًا عن ندرة كبيرة في الأدوية المنقذة للحياة وزيادة في الأسعار، لك الله يا شعب السودان، من لم يمت بالقذائف والسلاح مات بنقص الدواء والغذاء”.

الوضع الصحي بجانب الوضع الانساني والمعيشي وعدم توفر امدادات المياه لكثير من مناطق الخرطوم ومدن السودان وندرة كبيرة في الادوية المنقذه للحياه وزياده في الاسعار لك الله يا شعب السودان ( من لم يمت بالقذائف والسلاح مات بنقص الدواء والغذاء ) #الدعم_السريع_يرتكب_جرائم_حرب https://t.co/NOJ0bkqoOg — صحري بحري ⚡️ (@mohamed3rndel) August 4, 2023

مدير المركز القومي لأمراض الكلى يعلن عجز المركز التام عن الايفاء بمستهلكات الغسيل وبالتالي اكثر من 8000 مريض فى انتظار الموت حرفيا ..

السؤال هو : لماذا تأخر تخليص المستهلكات ببورتسودان واين وزارة الصحة الاتحادية من هذا الملف ؟ #السودان #لا_للحرب#زارعو_الكلى_السودان pic.twitter.com/vrdHpd928S — داليا الطاهر- Dalia Eltahir (@dalia_eltahir) August 4, 2023

يُذكر أن مرضى الكلى في السودان البالغ عددهم 8 آلاف، يحتاجون إلى نحو 70 ألف عملية غسيل في الشهر، بينما تقول وزارة الصحة إن مراكز الغسيل تقوم بتوفير إمدادات طبية لها كل ثلاثة أشهر، بتكلفة تبلغ نحو 2.5 مليون دولار.