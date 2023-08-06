نقل عمران خان إلى سجن في إقليم البنجاب بعد الحكم عليه بالحبس 3 سنوات (فيديو)

أودعت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم الأحد، سجن “أتوك” في إقليم البنجاب، بعد أن الحكم عليه، أمس السبت، بالسجن 3 سنوات.

وأظهرت عدسات الكاميرا حراسة مشددة على السجن المقام في منطقة خالية إلا من دوريات الشرطة وأبراج المراقبة.

وأدين عمران خان بتهمة “الكسب غير المشروع” في قضية تتعلق بـ”تلقيه هدايا أثناء توليه منصبه”، بحسب الشرطة ومسؤولين.

ويواجه خان، وهو نجم سابق لرياضة الكريكت، أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في إبريل/نيسان 2022 في تهم يقول إن “دوافعها سياسية”.

ويتم استبعاد كل من يدان بارتكاب جريمة جنائية من خوض الانتخابات أو تولي منصب في باكستان.

وكتب القاضي همايون ديلوار، في نص الحكم الذي أطلعت فرانس برس عليه وتعلق بتلقي خان هدايا لم يعلن عنها بشكل صحيح خلال توليه منصبه “ثبتت عدم نزاهته بما لا يدع مجالا للشك”.

وأضاف “وجد مذنبا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد”. وغرمه القاضي أيضا مبلغ 100 ألف روبية (نحو 350 دولارًا).

وبعيد صدور الحكم، دخلت الشرطة منزل خان في لاهور وأوقفته.

وأوقف خان (70 عاما) في 9 مايو/أيار في إسلام أباد بتهمة قضية فساد، ثم أطلق سراحه بكفالة بعد 3 أيام.

وإثر توقيفه حينها، وقعت مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية، وقد أضرمت النار في عدة إدارات رسمية وقطعت طرق وخربت منشآت للجيش، وقتل نحو 9 أشخاص خلال هذه المواجهات.

وأصبح نشر صور خان أو ذكره بالاسم ممنوعا عبر القنوات التلفزيونية.

ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضده جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

وأكد متحدث باسم حركة “إنصاف” أن الحزب سيقوده النائب ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، وسيعقد مسؤولوه اجتماعا للنظر في خطوتهم المقبلة.