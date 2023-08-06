والدة الشاب قصي معطان للجزيرة مباشر: ابني مات شهيدا والاحتلال تمادى في قتل شباب فلسطين (فيديو)

قالت والدة الشاب الفلسطيني قصي جمال معطان إن ابنها مات شهيدًا، وإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمادت في قتل شبان فلسطينيين يوميًّا دون وجه حق.

وأضافت أم قصي في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، أنه لم يكن يحمل أي سلاح لحظة استهدافه من مستوطنين إسرائيليين، ولم يحدث قط أن حمل سلاحًا.

وشددت أم قصي قائلة “ابني كان شجاعًا وبطلًا لكنه كان مسالمًا، وهدفه الأساس الدفاع عن الأرض”. وأضافت أن المستوطنين “تعمدوا قتله بدم بارد”.

وشيع أهالي قرية برقة شرق رام الله جثمان الشاب قصي معطان (19 عامًا) الذي استُشهد جرّاء إطلاق مستوطنين النار عليه.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رام الله الحكومي، وصولًا إلى منزل عائلته في رام الله، لإلقاء نظرة الوداع عليه.

من جانبها، قالت جدة الشهيد قصي معطان إنه كان يحظى بسيرة طيبة وسط أقرانه وجيرانه، مؤكدة أن حفيدها طالما تمنى الشهادة ونال ما أراد.

وعن ملابسات استهداف الشهيد، قالت القناة 13 العبرية “إن مستوطنين من بؤرة ‘عوز تسيون’ غادروها إلى قرية برقة، وأطلقوا النار نحو فلسطينيين، مما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن قواته لم تكن موجودة هناك وقت إطلاق النار.

في المقابل، ذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عددًا من المواشي، في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراض في القرية لإقامة “مستوطنة رعوية”.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أحرقوا سيارتين خلال الهجوم.