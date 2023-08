إثر انهيار سد جليدي.. مشاهد لتهاوي منازل وابتلاع أشجار بسبب فيضان نهر في ألاسكا (فيديو)

تسببت فيضانات نهر “مندنهال” التي نتجت عن انفجار سد جليدي بولاية ألاسكا الأمريكية في دمار واسع، مما أدى إلى سقوط مبان وانقطاع للتيار الكهربائي وإجلاء للسكان.

ووثقت مقاطع فيديو نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي تهاوي أحد المنازل العملاقة أمام الفيضانات، وسجلت مقاطع أخرى ابتلاع النهر لبعض الأشجار.

وأعلنت سلطات ولاية ألاسكا حالة الطوارئ إثر انهيار السد الجليدي، بينما باشرت السلطات عمليات إجلاء لسكان المنطقة.

وأمس الأحد، نقل إعلام محلي عن مسؤولين بالولاية قولهم إن “فيضانات الأنهار التي حطمت الرقم القياسي، دمّرت مبنيين على الأقل بمنطقة جونو في ألاسكا”.

وأضاف المسؤولون أن ذلك “دفع إلى إطلاق عمليات إجلاء محلية بعد انهيار مفاجئ في بحيرة مليئة بالسدود الجليدية”.

وأعلن مسؤولو المدينة حالة الطوارئ المحلية حيث تسببت الفيضانات في عدم استقرار ضفاف نهر مندنهال، وسدّ بعض الطرق بالطين والحطام.

وصباح الأحد، قالت السلطات بمدينة جونو في بيان “على الرغم من استمرار انخفاض منسوب النهر، فإن مَبنيين على الأقل دُمّرا، والأخرى معرَّضة للخطر وتم أو سيتم إجلاء سكانها”.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن السيل نتج عن فيضان البحيرة الجليدية من حوض “Suicide”، وهو حوض مملوء بالجليد والماء مجاور لنهر ميندنهال الجليدي في جونو، وتسبب تدفقه في ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة ليلة السبت، وفقًا لهيئة الأرصاد المحلية.

وقالت هيئة الأرصاد إن البحيرة بلغت ارتفاعًا قياسيًّا بـ14.97 قدمًا، أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 11.99 قدمًا المسجَّل في عام 2016، وحذرت من أن الفيضانات الحالية تؤثر في المناطق المجاورة.

وبسبب حالة عدم استقرار المياه، نصحت سلطات المدينة السكان بعدم الاقتراب من النهر، كما حذرت من تأثر بعض خزانات الوقود وحاويات المواد الخطرة بالفيضان.

وقالت في بيان إنه تمت استعادة المرافق في غالبية المواقع حتى منتصف الأحد، بينما تتابع الطواقم العمل على إخلاء الطرق المسدودة.

ومع استمرار انخفاض مستويات البحيرة، أعلنت الأرصاد الجوية أن تحذيرها من الفيضانات قد انتهى، لكنها قالت إن “المخاطر لا تزال قائمة في منطقة نهر ميندنهال”.

