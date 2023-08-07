الجزيرة مباشر تلتقي مؤيدين للانقلاب العسكري في النيجر (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر مع عدد من مؤيدي الانقلاب العسكري في النيجر، اليوم الأحد، خلال حشد جماهيري في ملعب رئيس بالعاصمة نيامي.

وقال جبريل أداغو، أحد منظمي التظاهرة في لقاء مع الجزيرة مباشر، إن المشاركين في هذه التظاهرة البالغ عددهم نحو 30 ألف مواطن يمثلون عامة شعب النيجر، على حد وصفه.

وأضاف أن الحاضرين جاءوا لتأكيد “دعمهم لقادة الجيش والقيادة الجديدة للدولة”.

وتابع “رسالتنا واضحة للعالم بأننا مع خيارات الجيش، ولن نقبل بأي تدخل من الخارج”.

من جهته، أوضح محمد بوساتي عمر الأمين العام لمنظمة العمدة الخيرية في النيجر “أن هذه التظاهرة تمثل اجتماعًا مصغرًا لجميع أبناء النيجر لدعم الانقلاب العسكري”.

وقال إن “أي تدخل عسكري لن يحل المشكلة، والتهديدات الإقليمية لن تزيد الشعب إلا وحدة وصمودًا”.





وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، أعلنت الجمعة، في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش دولها الأعضاء في أبوجا أنه تم “تحديد الخطوط العريضة لتدخل عسكري محتمل” ضد الانقلابيين في النيجر.

وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى “تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل العسكري المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف سننشر القوة ومتى؟”.





وكان قادة الانقلاب العسكري في النيجر قالوا في وقت سابق إنهم سيردّون “على الفور على أي عدوان أو محاولة عدوان” ضدّ بلادهم من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كما أعلنوا عن رفع حظر التجوال الذي فرضوه لدى توليهم السلطة في 26 يوليو/تموز.