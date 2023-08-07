العراق.. دواء سعال ملوث من إنتاج الهند والصحة العالمية تحذر

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من وجود شحنة ملوثة من دواء لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع شركة هندية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه تم العثور على شحنة الدواء، الذي يباع باسم (كولد أوت)، في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.

وذكرت المنظمة أن الدفعة من تصنيع شركة “فورتس” الهندية لصالح (دابي لايف فارما)، مضيفة أنه يوجد بها ملوث “الجلايكول ثنائي الإيثيلين” و”الإيثيلين جلايكول” بنسب أعلى من الحد المسموح به.

وأوضحت المنظمة أن الشحنة بها 0.25% من “الجلايكول ثنائي الإيثيلين” و2.1% من “الإيثيلين جلايكول”، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10% لكلا المُركّبين.

وقالت الصحة العالمية إن الشركة المصنعة وشركة التسويق لم تقدّما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج وجودته. ولم تردّ الشركتان على طلبات من رويترز للتعليق.

وارتبطت أدوية شرب لمكافحة السعال مصنعة في الهند بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلًا في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.

وألغت الجهة التنظيمية لقطاع الصيدلة في الهند رخصة شركة (ماريون بيوتك) التي صدَّرت أدوية الشرب إلى أوزبكستان، وألقت القبض على بعض موظفيها.

وتنفي شركة (ميدين) المتورطة في وفيات غامبيا أن تكون عقاقيرها تسببت في تلك الوفيات، وتقول إن الاختبارات في معامل الحكومة الهندية لم تخلص إلى وجود سموم في العينات.