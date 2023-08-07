جمهور الجزيرة مباشر يرحب بتغيير قيادة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع التحولات السياسية الجديدة الحاصلة في ليبيا، وانتخاب محمد مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة.

وأجمع غالبية المشاركين في مداخلاتهم المصورة عبر خدمة واتساب الخط الساخن على أهمية هذه الخطوة التي وصفوها بالإيجابية، وتمنوا أن تستعيد ليبيا وحدتها وقدرتها على خدمة مواطنيها.

وطالب المشاركون العرب إخوانهم الليبيين بألا يقفوا عند هذا الحد من التغيير، ويستمروا في السعي حتى يصلوا إلى الانتخابات الرئاسية الديمقراطية الحقيقية.

وقال أحد المتداخلين إن هذا التغيير الجديد والمهم لا بد أن تصاحبه تداعيات كبرى، مشيرًا إلى أنه منذ إسقاط نظام القذافي دخلت ليبيا في دوامة الحرب الأهلية، وأنه آن الأوان لتخرج منها.

وعبّر متداخل آخر عن رغبته في أن تنتخب ليبيا قيادات سياسية قادرة على حماية ثروات البلاد من النهب الخارجي.





يذكر أنه جرى، اليوم الأحد، انتخاب محمد مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد حصوله على67 صوتًا في الجولة الثانية للانتخابات.

وشغل تكالة مناصب عديدة في السلطة، وعيّن في عام 2022 رئيسًا لفريق المجلس الأعلى للدولة لخارطة الطريق.

وتنظم انتخابات رئاسة المجلس سنويًا، وقد تداول على رئاسته حتى الآن رئيسان هما عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري.

ويشترك المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب في صلاحيات عدة، من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.