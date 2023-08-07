حريق ضخم بمصنع للكيماويات في شمال غربي تركيا (فيديو)

اندلع حريق ضخم في مصنع للكيماويات في ولاية “تكيرداغ” شمال غربي تركيا.

وأظهرت مقاطع فيديو ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي تتصاعد من موقع الحريق.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kimya fabrikasında yangın çıktı. pic.twitter.com/v9MWkspBnm — Haber Report (@HaberReport) August 7, 2023

وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات المحلية أعلنت حالة الطوارئ، وأرسلت فرق إطفاء للسيطرة على الحريق، مشيرة إلى نقل أحد أفراد الإطفاء إلى المستشفى بعد إصابته خلال مكافحة الحريق.

ولم تعلن السلطات أسباب اندلاع الحريق، الذي يأتي بعد انفجار ضخم في ميناء ديرينس بولاية كوجالي شمال غربي تركيا صباح الاثنين.

ولكن تقارير أولية رجَّحت أن يكون الحريق ناجمًا عن تسرب لمواد كيميائية أو وقود في المنطقة.

وأرسلت السلطات فرقًا متخصصة في المواد الكيميائية، لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع.