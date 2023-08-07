خياط سوداني يحمل ماكينته معه في رحلة النزوح للحفاظ على مصدر رزقه (فيديو)

مثل عشرات الآلاف من السودانيين، دفع الاقتتال الذي يعصف بالبلاد منذ أشهر يوسف صالح إلى النزوح من “الخرطوم بحري” إلى مدينة “ود مدني” بولاية الجزيرة وسط السودان.

وخلال رحلة النزوح الصعبة، حرص يوسف على أن يحمل معه ماكينة الخياطة التي يعمل عليها إلى المخيم الذي انتقل للإقامة فيه مع عائلته.

وعمل يوسف، الذي ينحدر أساسًا من ولاية جنوب دارفور، في مجال الخياطة وتطريز الملابس منذ مدة طويلة. ويقول إن وضعه كان جيدًا قبل أن يندلع القتال في منتصف إبريل/نيسان الماضي.

وأضاف أنه واثق من النجاح حتى في ظل ما تشهده البلاد، مثلما نجح سابقًا في زيادة عدد ماكينات الخياطة بعد أن بدأ بماكينة واحدة.

ويأمل يوسف أن يتوقف الاقتتال من أجل أن يتحسن الوضع، مطالبًا الجميع بالصبر وتحمُّل الظروف الحالية.