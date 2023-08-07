“كان في المسجد أكثر من بيته”.. الجزيرة مباشر تكشف تفاصيل وفاة مؤذن أثناء قراءة القرآن في مسجد بغزة (فيديو)

تداولت منصات فلسطينية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة وفاة مؤذن بأحد مساجد قطاع غزة، وهو يقرأ القرآن فجراً، مؤكدين أن هذه اللقطة تمثل المشهد الأمثل لحسن الخاتمة.

ونشر “مسجد فلسطين” عبر حسابه على فيسبوك، وهو المسجد الذي توفي فيه المؤذن، بسام السويركي “أبو هيثم”، مقطع الفيديو المتداول، موضحاً أنه توفي أثناء تلاوته للقرآن الكريم وقت السَّحَر، قبيل استعداده لرفع أذان الفجر، أول أمس السبت.

بدوره، قال الدكتور محمد الناجي إمام مسجد فلسطين للجزيرة مباشر “لقد فقدنا أحد أعمدة هذا المسجد المبارك، لكن الله رفع ذكر هذا المؤذن الذي نحسبه من أهل الصلاح والتقوى ولا نزكيه على الله”.

وتابع “أبو هيثم بحسن خاتمته أثر في رواد هذا المسجد، ولست أبالغ إن قلت إنه برحيله أثر في أهالي غزة وخارج حدود غزة المحاصرة بفضل الله تبارك وتعالى”.

وأكد إمام المسجد أن السويركي رغم أنه كان يعمل مدرسا للغة الإنجليزية، إلا أن ذلك لم يمنعه من المداومة طوعيا على خدمة بيت الله ورفع الأذان على مدى سنين طويلة.

وروى الحاج أبو مالك أحد رواد المسجد، كيف كان أبو هيثم حريصا على خدمة بيت الله، حتى أنه كان يقضي وقتا داخل المسجد أطول مما يقضيه في بيته، وأضاف “أبو هيثم رجل يصدق فيه قول الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه”.