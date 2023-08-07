مقطع ساخر لخريجة مصرية عن “سكن الأطباء” يفتح جدلا جديدا بشأن تردي أوضاعهم (فيديو)

نشرت طبيبة خريجة في جامعة قناة السويس المصرية، مقطع فيديو ساخرًا عبر حسابها على تيك توك، انتقدت فيه تردي أوضاع سكن الأطباء، وحصد الفيديو مليون مشاهدة بعد تداوله على منصات مختلفة.

وحمل مقطع الفيديو المتداول شعار “5 مميزات للطب في مصر”، بما في ذلك سكن أطباء الطوارئ الذي ظهر مترديًا في اللقطات الساخرة، مما أثار جدلًا وطرح تساؤلات عديدة لدى المدونين بشأن أوضاع الأطباء في البلاد.

وعلّق الكاتب أحمد بيومي على مقطع الفيديو، قائلًا “أنا بهدي الفيديو ده لوزير الصحة، ولكل إخواننا اللى بيتكلموا عن القصور والإنجازات والتطوير”، وتابع مستنكرًا “على فكرة ده فعلًا سكن الأطباء في 90% من مستشفيات مصر الحكومية، وعلشان كده عاوزك تتخيل شكل عنابر المرضى عامله إزاي”.

انا بهدى الفديو ده لوزير الصحه ولكل اخوانا اللى بيتكلموا عن القصور والانجازات والتطوير وعلى فكره ده فعلا سكن الاطباء فى 90 فى المائه من مستشفيات مصر الحكوميه وعلشان كده عاوزك تتخيل شكل عنابر المرضى عامله ازاى https://t.co/DadEZ2GW12 — ahmed123bayoumi (@ahmed123bayoumi) August 5, 2023

وكتبت الطالبة إيمان مصطفى عبر تويتر “ده سكن مستشفى جامعة قناة السويس، ماما جت معايا مرة واحدة، لكن بعدها قالتلي لمّي (اجمعي) أغراضك مفيش ليكي قعود هنا” في إشارة إلى تردي الوضع بمقر الأطباء.

ايه دااااااه سكن مستشفى جامعة قناة السويس😯

ماما جت معايا مره واحده يوم بابا الله يرحمه قالتلي لمي حاجتك ماعادش ليكي قعاد هنا https://t.co/t3fTAi2DI3 — إيمان👩‍⚕️ (@EmanMostafa267) August 5, 2023

وقالت المدونة عنان عادل “الله يكون في عون البنات اللي في السكن حقيقي، ده ذل مش سكن، شهر الباطنة خلاني (جعلني) أحس بنعم كتير كانت مألوفة بالنسبة ليا لمجرد إنها موجودة”.

يشار إلى أن أعداد الأطباء المستقيلين في مصر خلال السنوات الـ3 الأخيرة سجلت زيادة، ليصبح عددهم 11 ألفًا و536 طبيبًا منذ مطلع عام 2019 وحتى مارس 2022، وفقًا لتقرير أعدته لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، بشأن معوقات وعراقيل المنظومة الصحية.