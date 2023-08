مسؤولة أمريكية بارزة زارت النيجر: قادة الانقلاب مصرون على المضي قدما

قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إن مسؤولي المجلس العسكري في النيجر حازمون تماما بشأن الكيفية التي يريدون المضي بها قدما.

وسافرت نولاند إلى النيجر وأجرت محادثات أمس الاثنين مع كبار مسؤولي المجلس العسكري في البلاد الذي استولى على السلطة الشهر الماضي، لكنها لم تحرز أي تقدم في المحادثات التي وصفتها بأنها “صعبة”.

وقالت نولاند للصحفيين في إفادة إنها كانت في نيامي والتقت موسى سالو بارمو الذي أعلن نفسه وزيرا للدفاع في المجلس العسكري بالنيجر و3 آخرين من حاملي رتبة كولونيل يدعمونه.

وقالت نولاند إن واشنطن عرضت طرقا لاستعادة النظام الديمقراطي، لكن مسؤولي المجلس العسكري لم يبدوا اهتماما يذكر.

وأضافت أن الجانب الأمريكي أشار إلى أن هناك أمور منها المساعدة الاقتصادية ومساعدات أخرى، ستصبح عرضة للخطر إذا لم يتغيّر الوضع.

وقالت “كانت هذه المحادثات صريحة للغاية وفي بعض الأحيان صعبة للغاية، لأننا مرة أخرى ندفع من أجل التوصل إلى حل عبر التفاوض. لم يكن من السهل الحصول على قوة دافعة هناك. هم حازمون تماما في وجهة نظرهم بشأن الكيفية التي يريدون المضي قدما بها، وهي لا تتماشى مع دستور النيجر”.

وأضافت “كان الأمر صعبا اليوم وسأكون صريحة بشأن ذلك”، وقالت إن طلباتها للقاء الرئيس المطاح به محمد بازوم أو زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني قوبلت بالرفض.

Traveled to Niamey to express grave concern at the undemocratic attempts to seize power and urged a return to constitutional order.

— Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) August 7, 2023