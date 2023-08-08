منظمة أنقِذوا الأطفال: آلاف الجثث تتحلل في شوارع الخرطوم ومخاوف من انتشار الكوليرا

حذرت منظمة إغاثة، الثلاثاء، من خطر تفشي الأمراض نتيجة تحلل جثث القتلى في شوارع الخرطوم التي مزقتها الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 4 أشهر.

وأفاد بيان صادر عن منظمة “أنقِذوا الأطفال” (save the childern) التي يقع مقرها في لندن، بأن “آلاف الجثث تتحلل في شوارع الخرطوم”، مشيرة إلى عدم سعة المشارح لحفظ الجثث من ناحية، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد.

وحذرت المنظمة من أن ذلك قد يعرّض العائلات والأطفال “لخطر متزايد من الأمراض”.

ونقلت المنظمة عن نقابة الأطباء السودانية قولها إنه “لم يتبق أي طاقم طبي في المشارح، تاركين الجثث مكشوفة على حالتها”.

وأكد البيان أن هذا “المزيج المرعب من أعداد الجثث المتزايدة ونقص المياه الحاد وتعطل خدمات النظافة والصرف الصحي، يثير مخاوف من تفشي وباء الكوليرا في المدينة”.

وقال مدير صحة وتغذية الأطفال في المنظمة بشير كمال الدين حميد، حسب البيان، إن “عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة هي معاناة أخرى للعائلات، وإلى جانب الأسى والألم، نحن نشهد أزمة صحية في طور التكوين”.

ودعت المنظمة أطراف النزاع إلى “وقف الأعمال العدائية بشكل فوري وحل الأزمة سلميًّا”.

وسبق لمنظمات إغاثة دولية أن حذرت من أن موسم الأمطار في السودان، الذي بدأ في يونيو/حزيران الماضي، يمكن أن يتسبب في انتشار أوبئة مثل الحصبة والكوليرا، خصوصًا مع توقف أنشطة التلقيح ضد الأمراض وخروج 90% من المرافق الطبية في البلاد عن الخدمة.

وأسفرت الاشتباكات، منذ 15 إبريل/نيسان الماضي، بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن مقتل 3900 شخص على الأقل، ودفعت أكثر من 4 ملايين إلى مغادرة منازلهم.