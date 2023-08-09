تقرير: وفاة أكثر من 160 رضيعا في أمريكا بسبب وسائد الرضاعة

قالت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية إن ما لا يقل عن 162 رضيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية تُوفوا بسبب وسائد الرضاعة منذ عام 2007 وحتى الآن، أغلبهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 أشهر.

وتستخدم عديد من الأمهات وسائد الرضاعة بعد الولادة، إذ تضع الأم مولودها على الوسادة أثناء إرضاعه ما يخفف عنها عبء حمله الذي يسبب أحيانًا لها أوجاعًا في الظهر والرقبة والأكتاف.

وأضافت “إن بي سي نيوز” أنها أجرت تحقيقًا يتعلق بوسائد الرضاعة ضمن سلسلة تحقيقات عن مخاطر بعض المنتجات الاستهلاكية التي تصل خطورتها في بعض الأحيان إلى التسبب في وفاة مستخدميها.

وأحصت “إن بي سي نيوز” عدد الوفيات بين الرضع استنادًا إلى سجلات فيدرالية وطبية وبيانات حكومية حصلت عليها بموجب قانون حرية المعلومات، وتقول الشبكة إنه في بعض الحالات كانت وفيات الرضع تُسجَّل تحت أسباب مثل الالتهاب الرئوي لكن كانت تُذكر وسائد الرضاعة سببًا محتملًا.

وينحني بعض الأطفال على الوسائد أو يتقوسون للخلف مما يضيق مجرى الهواء لديهم ويختنقون دون أن يلاحظ آباؤهم ذلك، بحسب ما نشرته “إن بي سي نيوز” التي أشارت إلى أنه في بعض الحالات لم يكن سبب الوفاة واضحًا لكن كان يتم العثور على وسادة رضاعة بجانب الطفل المتوفى.

وقالت الدكتورة إليزابيث موراي من مستشفى جوليسانو للأطفال في مدينة روتشستر بولاية نيويورك التي ترى أطفالًا يموتون كل عام بسبب وسائد الرضاعة “قد نظن أننا لا يمكننا أن نشترى أشياءً غير آمنة لأطفالنا ومع ذلك نفعل ذلك”.

وبحسب تقديرات اقتصادية، تباع 1.3 مليون وسادة رضاعة سنويًّا في الولايات المتحدة يتم تسويقها على أنها ضرورية خلال الأشهر الأولى للرضع الذين يحتاجون إلى إرضاعهم بشكل متكرر، ويقول المصنعون إنها آمنة إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح.

وقال مسؤولون في ولايتي أوكلاهوما وإنديانا إنهم أحصوا عشرات الوفيات بين الرضع، وكان يتم العثور على وسائد الرضاعة في غرف نومهم لكن لا يتم ذكر أنها سبب الوفاة بوضوح لعدم وجود أدلة كافية.

وقالت جانيا إيفوري من سبرينجفيلد بولاية أوهايو التي ماتت ابنتها ريغان ميريويذر البالغة من العمر ثلاثة أشهر وهي تغفو على وسادة الرضاعة في يوليو/تموز 2010 “لم أكن لأُحضر هذا الشيء اللعين إلى منزلي”.

وبحسب تحقيق “إن بي سي نيوز”، كانت السلطات على دراية منذ عقود بمخاطر هذه الوسائد. وفي عام 2020، حذرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية من أن هذه الوسائد ليست مصمَّمة للنوم وليست آمنة لنوم الرضع، وأعلنت اللجنة أنها ستحقق في حالات الوفاة المحتملة بسببها لكنها لم تحدد موعدًا لذلك.