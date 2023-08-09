جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تحذيرات تفشي الأوبئة بسبب تحلل الجثث في شوارع السودان (فيديو)

أعرب متداخلون من جمهور الجزيرة مباشر عن قلقهم، بشأن تحذير منظمات دولية بتفشّي الأوبئة في السودان نتيجة تحلّل الجثث في شوارع الخرطوم بسبب الاشتباكات المستمرة.

وكانت منظمة إغاثة حذرت أمس الثلاثاء من خطر تفشّي الأمراض نتيجة تحلّل جثث القتلى في شوارع الخرطوم التي مزّقتها الحربٌ المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أربعة أشهر.

وأفاد بيان صادر عن منظمة (أنقذوا الأطفال) أن “آلاف الجثث تتحلّل في شوارع الخرطوم” مشيرة إلى عدم سعة المشارح لحفظ الجثث من ناحية، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد، وحذّرت من أن ذلك قد “يعرّض العائلات والأطفال لخطر متزايد من الأمراض”.

وقال مشاركون من السودان إنه من الصعب حتى المرور بمناطق الاشتباكات وانتشال الجثث من شوارع الخرطوم بسبب الاقتتال وقطع الطرقات.

وشددوا على ضرورة وقف الحرب فورا والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية وقالوا إن موسم الأمطار سوف يزيد من انتشار الأوبئة مع وجود الجثث الملقاة في الشوارع.

وأكد المشاركون أن انعدام الأمن جراء الاشتباكات الحالية تسبب في معاناة كبيرة للسودانيين، وأثّر في توفير احتياجاتهم الأساسية كالطعام والوقود، ووصفوا الوضع في السودان بالمأساوي.

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف القتل وإنقاذ المواطنين العزل وعودة الأمن والاستقرار للمواطنين السودانيين.

ومنذ منتصف إبريل الماضي، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة من الهُدَن في إيقافها، وأودت الاشتباكات بحياة آلاف السودانيين أغلبهم من المدنيين.