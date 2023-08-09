فرنسا.. مقتل 9 وفقدان 2 في حريق بمنزل عطلات لذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

قالت سلطات الإطفاء في فرنسا إنها عثرت على 9 جثث بعد أن دمر حريق منزلًا لقضاء العطلات لذوي الاحتياجات الخاصة، في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، شرقي البلاد.

وأضافت السلطات أنها تخشى وفاة شخصين آخرين لا يزالان في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون إن الحريق اندلع عند الساعة 06:30 صباحًا (04:30 بتوقيت غرينتش)، وسرعان ما دمر المبنى.

ويقع منزل العطلات في بلدة فينزنايم على بُعد نحو 70 كيلومترًا جنوب ستراسبورغ، وتستأجره مؤسسة خيرية ترعى الأشخاص الذين يعانون صعوبات في التعلم.

وقال دانيل ليروي، نائب رئيس بلدية فينزنايم، لقناة (بي إف إم) التلفزيونية إن الحريق اندلع مبكرًا جدًّا، لذلك “أدركتهم النيران وهم نائمون”.

وقالت السلطات المحلية إنها أجْلت 17 شخصًا، ونقلت أحدهم إلى المستشفى. وأضافت أن المفقودين من مدينة نانسي الواقعة على بُعد ساعتين بالسيارة.

وأوضح ليروي للقناة أن المفقودين تتراوح أعمارهم في الأغلب بين 25 و50 عامًا.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إنها ستتوجه إلى الموقع، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي “قلبي مع الضحايا وأحبائهم”. ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الحادث بأنه “مأساة”.