وكالة: مقتل 41 في غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

لقي نحو 41 مهاجرًا حتفهم في غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء نقلًا عن روايات ناجين.

وقالت وكالة (أنسا) إن 4 أشخاص نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس، وغرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية.

Otro terrible naufragio 💔

Otras 41 víctimas inocentes, entre ellas 3 niñxs.

Estas son las consecuencias directas de los acuerdos nefastos y vergonzosos de la #UE con #Túnez

¡Exigimos #VíasSegurasYLegales ya para acabar con esta masacre!https://t.co/D7JYc0B3Bg — Open Arms (@openarms_fund) August 9, 2023

غرق قاربين

وفُقد أكثر من 30 شخصًا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا، وفق شهادات أدلى بها ناجون، وفق المنظمة الدولية للهجرة، يوم الأحد.

وأعلنت المنظمة الدولية أن الناجين من المركبين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصًا كانوا على متن قارب، وأبلغوا عن فقدان 3 آخرين من القارب الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا وسط أحوال جوية عاصفة، أمس السبت.

ويُعتقد أن القاربين كانا متهالكين من الحديد أبحرا من صفاقس التونسية، الخميس الماضي، وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية إنه يعتقد بوجود “30 مفقودًا على الأقل” استنادًا إلى شهادات أدلى بها الناجون.

وفُتح تحقيق في غرق القاربين في مدينة بجزيرة صقلية، وقال قائد الشرطة إن “المهرّبين كانوا على علم بلا شك بأن الأمواج ستكون عاتية”، وأضاف “أيًّا يكن من سمح لهم أو أرغمهم على المغادرة في ظل أمواج كهذه، هو مجرم معتوه منعدم الضمير”.

Come previsto 🔴 Ancora morti e dispersi a sud ovest di #Lampedusa 57 Naufraghi su due barchini soccorsi ieri in un mare ostile. Due i cadaveri recuperati: una donna e un minore. 30 dispersi secondo i superstiti. Il video rilasciato dalla Guardia Costiera⚓️🇮🇹@RadioRadicale https://t.co/eZakSR4OmK pic.twitter.com/7cCAwmMoob — Sergio Scandura (@scandura) August 6, 2023

العثور على جثة غريق

وكانت قوات خفر السواحل قد عثرت، يوم السبت، على جثة شخص بعد غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوبي إيطاليا، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات البحث عن آخرين مفقودين.

وذكرت وكالة أنباء أنسا أن خفر السواحل أنقذ 43 شخصًا، وانتشل جثة شخص قاصر -على ما يبدو- في أعقاب الحادث الذي وقع على بعد 23 ميلًا جنوب غرب لامبيدوزا، وقال ناجون للسلطات إن الزورق كان يحمل على متنه 46 شخصًا.

ووصل أكثر من ألفي شخص إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية بعد أن أنقذتهم زوارق الدوريات الإيطالية ومنظمات غير حكومية من البحر، حيث أدت الرياح القوية إلى زيادة تعقيد الوضع حول الجزيرة.

In latest tragic episodes of life loss of migrants this week, 3 shipwrecks departed off the coasts of Tunisia resulted in 14 dead and 72 remain missing. Migrants mostly from sub-Saharan African countries. Tunisian Prosecutor's Office in Sfax announces an investigation. (1/3) pic.twitter.com/sV7RQMBL2a — IOM MENA (@IOM_MENA) August 8, 2023

وقالت وسائل إعلام محلية إن أمواج البحر الهائج منعت السلطات حتى الآن من إنقاذ مجموعة تضم نحو 20 مهاجرًا علقوا على الصخور حيث تحطم قاربهم مساء الجمعة.

ونشرت منظمة (أوبن آرمز) غير الحكومية مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) لقارب الإنقاذ الخاص بها، وهو يتجه إلى ميناء وعلى متنه 199 مهاجرًا بينما تدفعه الرياح.

وقالت المنظمة “بعد أيام من الانجراف في البحر، يضطرون إلى مواجهة أحوال جوية بحرية بالغة الصعوبة”، واشتكت من تخصيص الحكومة الإيطالية موانئ الإنزال بعيدًا عن مناطق الإنقاذ.

وأظهرت بيانات لوزارة الداخلية أن إيطاليا شهدت وصول نحو 92 ألف مهاجر عن طريق البحر منذ بداية العام، مقارنة مع 42 ألفًا و600 مهاجر، في الفترة المماثلة من العام الماضي 2022.