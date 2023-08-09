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وكالة: مقتل 41 في غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

عملية إنقاذ مشتركة حيث غرق نحو 20 مهاجرا على زورق مطاطي وسط البحر الأبيض المتوسط
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9/8/2023

لقي نحو 41 مهاجرًا حتفهم في غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء نقلًا عن روايات ناجين.

وقالت وكالة (أنسا) إن 4 أشخاص نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس، وغرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية.

غرق قاربين

وفُقد أكثر من 30 شخصًا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا، وفق شهادات أدلى بها ناجون، وفق المنظمة الدولية للهجرة، يوم الأحد.

وأعلنت المنظمة الدولية أن الناجين من المركبين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصًا كانوا على متن قارب، وأبلغوا عن فقدان 3 آخرين من القارب الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا وسط أحوال جوية عاصفة، أمس السبت.

ويُعتقد أن القاربين كانا متهالكين من الحديد أبحرا من صفاقس التونسية، الخميس الماضي، وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية إنه يعتقد بوجود “30 مفقودًا على الأقل” استنادًا إلى شهادات أدلى بها الناجون.

وفُتح تحقيق في غرق القاربين في مدينة بجزيرة صقلية، وقال قائد الشرطة إن “المهرّبين كانوا على علم بلا شك بأن الأمواج ستكون عاتية”، وأضاف “أيًّا يكن من سمح لهم أو أرغمهم على المغادرة في ظل أمواج كهذه، هو مجرم معتوه منعدم الضمير”.

العثور على جثة غريق

وكانت قوات خفر السواحل قد عثرت، يوم السبت، على جثة شخص بعد غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوبي إيطاليا، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات البحث عن آخرين مفقودين.

وذكرت وكالة أنباء أنسا أن خفر السواحل أنقذ 43 شخصًا، وانتشل جثة شخص قاصر -على ما يبدو- في أعقاب الحادث الذي وقع على بعد 23 ميلًا جنوب غرب لامبيدوزا، وقال ناجون للسلطات إن الزورق كان يحمل على متنه 46 شخصًا.

ووصل أكثر من ألفي شخص إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية بعد أن أنقذتهم زوارق الدوريات الإيطالية ومنظمات غير حكومية من البحر، حيث أدت الرياح القوية إلى زيادة تعقيد الوضع حول الجزيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أمواج البحر الهائج منعت السلطات حتى الآن من إنقاذ مجموعة تضم نحو 20 مهاجرًا علقوا على الصخور حيث تحطم قاربهم مساء الجمعة.

ونشرت منظمة (أوبن آرمز) غير الحكومية مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) لقارب الإنقاذ الخاص بها، وهو يتجه إلى ميناء وعلى متنه 199 مهاجرًا بينما تدفعه الرياح.

وقالت المنظمة “بعد أيام من الانجراف في البحر، يضطرون إلى مواجهة أحوال جوية بحرية بالغة الصعوبة”، واشتكت من تخصيص الحكومة الإيطالية موانئ الإنزال بعيدًا عن مناطق الإنقاذ.

وأظهرت بيانات لوزارة الداخلية أن إيطاليا شهدت وصول نحو 92 ألف مهاجر عن طريق البحر منذ بداية العام، مقارنة مع 42 ألفًا و600 مهاجر، في الفترة المماثلة من العام الماضي 2022.

المصدر : رويترز