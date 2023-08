وكالة: مقتل 41 في غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

لقي نحو 41 مهاجرًا حتفهم في غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء نقلًا عن روايات ناجين.

وقالت وكالة (أنسا) إن 4 أشخاص نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس، وغرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية.

وفُقد أكثر من 30 شخصًا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا، وفق شهادات أدلى بها ناجون، وفق المنظمة الدولية للهجرة، يوم الأحد.

وأعلنت المنظمة الدولية أن الناجين من المركبين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصًا كانوا على متن قارب، وأبلغوا عن فقدان 3 آخرين من القارب الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا وسط أحوال جوية عاصفة، أمس السبت.

ويُعتقد أن القاربين كانا متهالكين من الحديد أبحرا من صفاقس التونسية، الخميس الماضي، وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية إنه يعتقد بوجود “30 مفقودًا على الأقل” استنادًا إلى شهادات أدلى بها الناجون.

وفُتح تحقيق في غرق القاربين في مدينة بجزيرة صقلية، وقال قائد الشرطة إن “المهرّبين كانوا على علم بلا شك بأن الأمواج ستكون عاتية”، وأضاف “أيًّا يكن من سمح لهم أو أرغمهم على المغادرة في ظل أمواج كهذه، هو مجرم معتوه منعدم الضمير”.

وكانت قوات خفر السواحل قد عثرت، يوم السبت، على جثة شخص بعد غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوبي إيطاليا، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات البحث عن آخرين مفقودين.

وذكرت وكالة أنباء أنسا أن خفر السواحل أنقذ 43 شخصًا، وانتشل جثة شخص قاصر -على ما يبدو- في أعقاب الحادث الذي وقع على بعد 23 ميلًا جنوب غرب لامبيدوزا، وقال ناجون للسلطات إن الزورق كان يحمل على متنه 46 شخصًا.

ووصل أكثر من ألفي شخص إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية بعد أن أنقذتهم زوارق الدوريات الإيطالية ومنظمات غير حكومية من البحر، حيث أدت الرياح القوية إلى زيادة تعقيد الوضع حول الجزيرة.

In latest tragic episodes of life loss of migrants this week, 3 shipwrecks departed off the coasts of Tunisia resulted in 14 dead and 72 remain missing. Migrants mostly from sub-Saharan African countries.

Tunisian Prosecutor's Office in Sfax announces an investigation. (1/3) pic.twitter.com/sV7RQMBL2a

— IOM MENA (@IOM_MENA) August 8, 2023