استشهاد شاب فلسطيني بالرصاص جراء اقتحام قوات الاحتلال لبلدة في الضفة الغربية (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، عند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بلدة طوباس شمال الضفة الغربية، حيث أطلقت الرصاص الحي والمطاطي على الفلسطينيين بحجة البحث عن مطلوبين.

واستشهد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (36 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة عقابا بطوباس، بحسب ما ذكرت مصادر محلية للجزيرة مباشر.

كما أصيب 3 شبان، اثنان منهم بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ودُمر منزل، خلال اقتحام الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس، واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من البلدة.

وقالت مصادر محلية للجزيرة مباشر، إن اشتباكات عنيفة جرت مع قوات الاحتلال أثناء اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا بشمال الضفة الغربية، أصيب خلالها شبان فلسطينيون.

ونقلت عن المصادر المحلية، قولها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر المستشفى التركي بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية، تزامنًا مع اشتباكات مسلحة مع مقاومين في المدينة.

مصادر محلية: "نقل إصابة خطيرة لأحد الشبان في طوباس". pic.twitter.com/pMnQMt9IQL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 1, 2023

وأفادت مصادر طبية محلية، بمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى طوباس.

وقالت سرايا القدس -كتيبة طوباس، إن “مجاهديها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة داخل البلدة على أكثر من محور بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة”.

تغطية صحفية: "آثار رصاص الاحتلال على مركبة إسعاف للهلال الأحمر في عقابا، حيث تحاصر الاحتلال منزلا وتطلق القذائف والرصاص". pic.twitter.com/C1WNw1IgdR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 1, 2023

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية أن شابا أصيب بالرصاص الحي في الرأس وقد وُصفت حالته بأنها بين المتوسطة والخطيرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر في الرأس، وقد وُصفت إصابتهما بأنها مستقرة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة، خلال اقتحامها، ومنعت الطواقم الطبية من نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مدة تزيد على ساعة، ثم سمحت لها بنقلهم إلى مستشفى في طوباس.

📹 *فيديو|* قوات الاحتلال تقصف المنزل المحاصر في بلدة عقابا بنابلس pic.twitter.com/YFxaRt1bGd — وكالة صفا (@SafaPs) September 1, 2023

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، بلدة عقابا شمال مدينة طوباس وقال أمين سر حركة “فتح” في طوباس، إن قوات الاحتلال تحاصر منذ أكثر من ساعة، منزل المواطن عبد الرازق أبو عرة.

من جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في هذا الصدد، إن “الخلية التي تتحصن في المنزل هم منفذو عملية إطلاق النار التي وقعت قبل نحو شهر في الأغوار وأسفرت عن إصابة مستوطنة”.