استمرت الردود الأمريكية المنددة بما سمته “سلسلة اعتقالات” تقوم بها السلطات المصرية، إذ دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي (غريغوري ميكس) إلى إطلاق سراح الصحفي والناشر هشام قاسم.

وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي، أعرب النائب عن قلقه إزاء الوضع، وقال “أدعو مصر إلى إطلاق سراح زعيم المجتمع المدني الصحفي هشام قاسم بعد احتجازه بشكل غير عادل بتهم سياسية. التقيت مع هشام منذ سنوات وأحترم قيادته في الترويج للحقوق الأساسية وحرية التعبير”.

The revolving door on Egyptian jails continues: Hisham Kassem has been detained in Cairo for defending a free press and standing up for democracy.

I urge the Egyptian government to release him immediately.https://t.co/hbpKnx7Gp0

— Senator Ben Cardin (@SenatorCardin) August 26, 2023