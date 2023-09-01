بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم صيد الأسماك في تركيا (فيديو)

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، الخميس، انطلاق موسم صيد المنتجات البحرية.

جاء ذلك خلال افتتاح موسم الصيد (2023-2024)، في منطقة بويرازكوي بمدينة إسطنبول، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح يوماكلي أن موسم الصيد سيبدأ غدًا السبت في كل من البحر الأسود ومرمرة وإيجة، وابتداء من 16 سبتمبر/أيلول في البحر المتوسط.





ومن جانبه قال أردوغان إن بلاده تصدر المنتجات البحرية لأكثر من 100 دولة حول العالم، بمقدار 1.7 مليار دولار، مضيفًا أن الهدف هذا العام هو تحطيم هذا الرقم وتحقيق رقم قياسي جديد.

وأضاف أردوغان عبر تغريدات على منصة “إكس” قائلًا “نحن ندعم صيادينا الذين يعيشون في منطقة الزلزال والذين فقدوا دخلهم بسبب الظروف الجديدة، واعتبارًا من اليوم، نقوم بإيداع دعم يتراوح بين 3500 و60 ألف ليرة لكل سفينة في حسابات الصيادين الناجين من الزلزال”.

وتفرض السلطات التركية حظرًا على الصيد التجاري، في المدة من 15 إبريل/نيسان وحتى 31 أغسطس/آب، للمحافظة على تكاثر الأسماك خلال فصل الصيف.