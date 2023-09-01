تواصل مظاهرات السويداء في سوريا للمطالبة برحيل النظام (فيديو)

تظاهر المئات من أهالي السويداء جنوبي سوريا، اليوم الجمعة، للمطالبة بالحرية، ورحيل رئيس النظام بشار الأسد.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالنظام، وبالتدخل الخارجي في شؤون البلاد، والأوضاع المعيشية الصعبة.

وتتواصل المظاهرات لليوم الثالث عشر على التوالي تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية في المنطقة الخاضعة لسيطرة النظام.

ورفعت الحكومة السورية الدعم عن الوقود؛ ممّا أثّر سلبًا في معيشة السكان الذين يعانون جراء تدهور الاقتصاد السوري بعد 12 عامًا من النزاع.

وتُعَد محافظة السويداء معقلًا للأقلية الدرزية في سوريا، وهي منطقة خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وقد بقيت بشكل عام في منأى عن المعارك والاشتباكات.

وجاء رفع الدعم عن الوقود، في وقت خسرت فيه العملة المحلية معظم قيمتها، ويعيش فيه غالبية السوريين تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من 12 مليون مواطن انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.

وأسفرت الحرب السورية عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين، منذ اندلاعها عام 2011 بعد أن قُمعت احتجاجات سلمية مناوئة لبشار الأسد، ثم تحول الأمر إلى نزاع دامٍ تدخلت فيه قوى أجنبية ومقاتلون من أنحاء العالم.