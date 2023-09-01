جمهور الجزيرة مباشر يطالب بالحرية للزميلين بهاء إبراهيم وربيع الشيخ المعتقلين في مصر (فيديو)

تضامن جمهور الجزيرة مباشر مع صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين في مصر بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، اللذين تجاوزت فترات احتجازهما الممد القانونية للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري، مطالبين بسرعة الإفراج عنهما.

وأكد مشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر أن الاعتقال التعسفي لصحفيي الجزيرة هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، مشيرين إلى أنه على مدار أكثر من 60 عاما صدرت قوانين عديدة لحماية الصحفيين.

وأضافوا أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان ينص في المادة 19 منه على أن لكل شخص حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية.

وندد جمهور الجزيرة بحجز الصحفيين إداريا دون تهمة، ودون محاكمة، وقالوا إن هذا النوع من الاعتقالات عمل تعسفي لا يجوز، وأينما يكون فهو ضد الإنسانية، وضد القوانين والشريعة، مؤكدين رفضهم لقصف الأقلام وتكميم الأفواه، ومعتبرين أن ذلك دليل على الخوف من الكلمة.

وأكمل الزميل ربيع الشيخ، المنتج بقناة الجزيرة مباشر، عامين في السجون المصرية، منذ اعتقاله في الأول من أغسطس/آب 2021 بمطار القاهرة أثناء زيارة عائلية، ليتجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري. كما أكمل الزميل بهاء الدين إبراهيم، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر المعتقل منذ 22 فبراير/شباط 2020، خلال الشهر المنصرم 3 سنوات ونصف في السجون المصرية، متجاوزا فترة الحبس الاحتياطي القانونية؛ مما يشكل مساسًا بحريته الشخصية، ويخالف نص الدستور المصري.

وأعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن قلقها الشديد إزاء أوضاع الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم اللذين تعرضا خلال اعتقالهما لانتهاكات قانونية، وتجديد الحبس دون محاكمة في زنازين تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والنظافة؛ مما يشكل تهديدًا لسلامتهما ويعرّض حياتهما للخطر.

وحمّلت الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهما.