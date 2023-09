استمرت الاشتباكات بين مقاتلي العشائر العربية ومجلس دير الزور العسكري من جهة وما تسمى “قوات سوريا الديمقراطية -قسد” من جهة أخرى، في مناطق مختلفة بدير الزور لليوم الرابع على التوالي.

يأتي ذلك بعد اعتقال قوات سوريا الديمقراطية، قائد مجلس دير الزور وقادة عسكريين آخرين، يوم الأحد الماضي. وتداولت حسابات على مواقع التواصل، مقاطع مصورة لما قيل إنه اشتباكات بين العشائر العربية وقسد في محيط دير الزور.

وبحسب المقاطع، التي تحققت الجزيرة مباشر من صحتها، دمرت قوات العشائر العربية مركبات مدرعة خاصة بقوات سوريا الديمقراطية، وسيطرت على قرى وحواجز أمنية.

من جانبها دعت واشنطن إلى إنهاء الاقتتال في شرق سوريا بين قسد -المدعومة أمريكيًا- وبين العشائر العربية الرافضة لها.

The United States is deeply concerned by recent violence, including loss of life, in Deir Ezzor, Syria. We call on all parties to de-escalate and peacefully resolve the situation.

The United States reaffirms our focus on alleviating the suffering of the Syrian people, including…

— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) August 31, 2023