سوريا.. مقتل 4 أطفال جراء قصف استهدف قرية المحسنلي بريف حلب (فيديو)

لقي 4 أطفال مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي من قوات النظام “قوات سوريا الديمقراطية -قسد” استهدف قرية المحسنلي بريف حلب.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن اشتباكات عنيفة جرت بين مقاتلين من العشائر العربية وما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” في ريف منبج شمال شرقي حلب.

وأضاف أن الطيران الروسي يقصف قرية المحسنلي بريف حلب التي سيطرت عليها العشائر العربية صباح اليوم.

وقال شاهد عيان إن الطيران الروسي أطلق 6 صواريخ باتجاه القرية.

إلى ذلك تسود حالة من التوتر جراء استمرار الاشتباكات بين مقاتلي العشائر العربية ومجلس دير الزور العسكري من جهة و”قوات سوريا الديمقراطية -قسد” من جهة أخرى، في مناطق مختلفة بدير الزور لليوم الرابع على التوالي.

يأتي ذلك بعد اعتقال قوات سوريا الديمقراطية، قائد مجلس دير الزور وقادة عسكريين آخرين، الأحد الماضي. وتداولت حسابات على مواقع التواصل، مقاطع مصورة لما قيل إنه اشتباكات بين العشائر العربية و”قسد” في محيط دير الزور.

وتتمركز قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وتتألف من فصائل كردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، على الضفة الشرقية من نهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ 2011 تسبّب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة، وأدّى إلى تهجير أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.