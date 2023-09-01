في مستشفى (الضعين) الحكومي الذي خربه القصف بولاية شرق دارفور، أنشأ متطوعون من أبناء المدينة غرفة لإيواء النازحين الفارين من الاقتتال الدائر بين قوات الجيش والدعم السريع.

ويقدم عشرات الشباب المتطوعين من المدينة مساعدات طبية وإيوائية وغذائية للنازحين، ويتكفل القائمون على غرفة الطوارئ بالمواطنين من مدن الولاية وخارجها.

وقالت شادية بكر، وهي إحدى المتطوعات في المبادرة لكاميرا الجزيرة مباشر، إنهم تمكنوا من تقديم خدمات لـ3 آلاف محتاج للمساعدة، وإن المبادرة بدأت عملها في الأسبوع الثالث من الاقتتال الذي اندلع في 15 إبريل/نيسان الماضي.

ويوفر المتطوعون في المبادرة مأوى للنازحين، وقالت المتحدثة إنهم تمكنوا من مساعدة عدد منهم على السفر إلى مدن وولايات أخرى ليجدوا أماكن آمنة.

وأفاد القائمون على المبادرة بأنهم يقدمون الإسعافات الأولية والعلاجات والأدوية للمرضى، كما يوفرون الغذاء لعدد من النازحين، وذلك بمساعدة بعض المتبرعين.





ويوفر القائمون على المبادرة للمتطوعين من الشباب دورات تدريبية عن الإرشاد النفسي وكيفية تقديم المساعدات للمحتاجين، كما توفر لهم إدارة المستشفى بعض المساعدات الطبية.

ويبادر المتطوعون إلى تعمير المستشفى وإصلاح ما يمكن إصلاحه بعد تعرضه للتخريب والقصف.

ومنذ منتصف إبريل الماضي، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هُدَن في إيقافها؛ مما خلف آلافًا من القتلى والجرحى أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.

وناشدت المنظمات الدولية والإنسانية أطراف النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل المصابين والجثث ومعينات الحياة من أكل وشرب وتوفير المعينات الطبية للمستشفيات العاملة.