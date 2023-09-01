في مستشفى (الضعين) الحكومي الذي خربه القصف بولاية شرق دارفور، أنشأ متطوعون من أبناء المدينة غرفة لإيواء النازحين الفارين من الاقتتال الدائر بين قوات الجيش والدعم السريع.

ويقدم عشرات الشباب المتطوعين من المدينة عددا من المساعدات للنازحين، منها الطبية والإيوائية والغذائية ويتكفل القائمون على غرفة الطوارئ بالمواطنين من مدن الولاية وخارجها.

وقالت شادية بكر، إحدى المتطوعات في المبادرة لكاميرا الجزيرة مباشر، إنهم تمكنوا من تقديم خدمات لـ3 آلاف محتاج للمساعدة، فيما بدأت المبادرة عملها في الأسبوع الثالث من بداية الاقتتال في 15 أبريل/نيسان الماضي.

ويوفر المتطوعون في المبادرة مأوى للنازحين، وقالت المتحدثة أنهم تمكنوا من مساعدة عدد منهم على السفر إلى مدن وولاية أخرى لتوفير أماكن آمنة لهم.

وأفاد القائمون على المبادرة بأنهم يقدمون الإسعافات الأولية والعلاجات والأدوية للمرضى، كما يوفرون الغذاء لعدد من النازحين، وذلك بمساعدة عدد من المتبرعين.





ويوفر القائمون على المبادرة للمتطوعين من الشباب دورات تدريبية عن الإرشاد النفسي وكيفية تقديم المساعدات للمحتاجين، فيما توفر لهم إدارة المستشفى بعض المساعدات الطبية.

ويبادر المتطوعون في المبادرة إلى تعمير محاولة المستشفى وإصلاح ما يمكن إصلاحه بعد تعرضه للتخريب والقصف.

ومنذ منتصف أبريل، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هُدَن في إيقافها؛ مما خلف آلافًا من القتلى والجرحى أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.

وناشدت المنظمات الدولية والإنسانية التواصل مع أطراف النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل المصابين والجثث ومعينات الحياة من أكل وشرب وتوفير المعينات الطبية للمستشفيات العاملة.