توفي الشاعر كريم العراقي، اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات العاصمة الإماراتية أبو ظبي، عن عمر ناهز 68 عامًا، وسط نعي رسمي وفني واسعين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي قوله “أنعى لكم الشاعر كريم العراقي، الذي رحل فجر اليوم في أحد مستشفيات أبو ظبي”.

ونعى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الشاعر الراحل، مؤكدًا في تغريدة، بأنه “أغنى الفن بالكثير من الأعمال المبدعة”.

رحل عن عالمنا اليوم الشاعر الكبير كريم العراقي الذي أغنى الثقافة والفن بالكثير من الأعمال المبدعة.

تغمد الله الشاعر الفقيد بواسع رحمته وأحر التعازي لعائلته وجمهوره ومحبيه.

انا لله وانا إليه راجعون. — Abdullatif J Rashid عبد اللطيف جمال رشيد (@LJRashid) September 1, 2023

كما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أيضًا في بيان وفاة الشاعر العراقي إثر مرض عضال، موجهًا باستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمانه إلى العراق.

وكان العراقي، رفيق درب المغني العربي الشهير كاظم الساهر فقد كتب معظم أغانيه، ونعاه الأخير، عبر حسابه على منصة “إكس”.

الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله

رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان

إنّا لله وإنّا اليه راجعون — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) September 1, 2023

كما قدّم عدد كبير من المطربين العرب التعازي في وفاة العراقي، عبر حساباتهم بمنصات التواصل.

ونشرت الفنانة ديانا كرزون، منشوًرا عبر صفحتها بفيسبوك، قالت فيه “الشاعر العراقي الكبير الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله. رحم الله شاعرنا أبوضفاف وأسكنه فسيح جناته. تشرفت أني غنيت في مسيرتي الفنية من أشعارك. عزائي الكبير للشعب العراقي والوسط الفني والإعلامي. وداعًا ابن الرافدين.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

فيما قال الفنان حاتم العراقي، في منشور عبر فيسبوك “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخ والصديق الشاعر الكبير كريم العراقي في ذمة الله.. الرحمة والمغفرة لروحك الطيبة النقية الطاهرة.. وداعًا أبا ضفاف”.

وكريم العراقي من مواليد العراق في 18 فبراير/شباط 1955، واسمه الحقيقي كريم عودة، وهو حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.

ومن أشهر قصائد شعر الحكمة للشاعر الراحل “لا تشكو للناس جرحًا أنت صاحبه”، ومن أبرز قصائده العاطفية التي غناها كاظم الساهر، “مستبدة” و”دلع النساء”.

وأصيب كريم العراقي بمرض السرطان منذ أكثر من عام، وخضع لأكثر من عملية جراحية، كما كان يتلقى بين الحين والآخر جرعات من العلاج الكيماوي، بحسب وسائل إعلام عراقية.