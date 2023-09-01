في إحدى زوايا سوق الحرف التقليدية في تونس العاصمة يجلس نقاش على النحاس، يضع أمامه طاولة يعرض عليها مصنوعاته، وينكب على صناعة المزيد.

يُبدع الحرفي في قطع فنية صغيرة يُقبل عليها السياح والتونسيون، تُعلق على الحائط لتكون ذكرى لزيارة السوق التقليدي وسط المدينة القديمة بتونس.

تعلّم فيصل العكرمي الحرفة على والده وهو صغير، وهو لا يتقن غيرها، وقال لكاميرا الجزيرة مباشر “فتحت عيناي على والدي وهو ينقش على النحاس لكن النحاس الثقيل الذي لم يعد رائجا الآن”.

وقال الحرفي إنه حاول امتهان مِهَن أخرى وخرج من تونس وسافر إلى دول أخرى ثم عاد إلى مهنة والده، ويقول إنه يحمد الله على أنه اكتسب هذه المهنة من والده.

وأفاد فيصل بأن العثمانيين أتوا بحرفة النقش على النحاس إلى تونس، وأن والده الذي يبلغ الآن 90 عامًا كان يمتهنها، لكنه اليوم لم يعد قادرا على مزاولتها، وإن كان لا يزال يفتح محله في السوق.

وقال الحرفي للجزيرة مباشر: “أحب هذه المهنة وأتفنن فيها وأحاول إبداع أشكال جديدة”، موضحا أنها تحتاج إلى الصبر.

يرى فيصل أن الأجيال الجديدة لا ترغب في هذه المهنة، ويعتقد أن الإنترنت جعل الجيل الجديد غير صبور ولا شغوف بالصناعات اليدوية والتقليدية.