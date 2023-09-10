الخوذ البيضاء تتضامن مع ضحايا زلزال المغرب وتبث فيديو إرشاديا مهمّا لمساعدة فرق الإنقاذ (فيديو)

خصَّص الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عددًا من المنشورات التضامنية والإرشادية لضحايا زلزال المغرب، تضمنت معلومات للحماية من الزلازل والهزات الارتدادية، وبعد حدوث الزلازل وقبل العودة إلى المنازل.

وأوصت الخوذ البيضاء التى جنّدت فرقها لإنقاذ ضحايا كارثة زلزال فبراير/شباط الماضي الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، باتخاذ الحذر عند حدوث الهزات الارتدادية التي تعقب الزلزال.

وقدّمت الخوذ البيضاء التعازي والتضامن مع الشعب المغربي وفرق الوقاية المدنية، وعبّرت عن استعدادها لتقديم أي مساعدة.

مع المغرب 🇲🇦…. نؤكد تضامننا الكامل مع ضحايا الزلزال وأسرهم وفرق الوقاية المدنية المغربية بعد الزلزال المدمر، وأمنياتنا بالقدرة على الوصول إليهم وتقديم كل المساعدة الممكنة لتخطي الكارثة.

من سوريا سلام إلى المغرب#زلزال_المغرب #المغرب#أغادير #مراكش#الدار_البيضاء #زلزال_مراكش… pic.twitter.com/Clf96GbEnM — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) September 9, 2023

وقال أحد أعضاء الخوذ البيضاء، إن 90% من ضحايا الزلازل يسقطون ويصابون عند محاولتهم الهروب، ونصح بالتحرك بضع خطوات فقط للوصول إلى مكان آمن.

وحدد المتحدث الأماكن الآمنة بالجلوس تحت مكتب أو طاولة أو قطعة أثاث متينة مع أخذ وضعية الجنين في الرحم، وفي حال عدم وجود هذه القطع، نصح المُسعف بتغطية الوجه والرأس باليدين والاختباء بجانب أحد الأعمدة والابتعاد عن النوافذ وكل ما يمكن أن يتساقط مثل المزهريات والصور.

وأوصى المُسعف بالانتباه للأطفال وإعطائهم هذه التعليمات، مع الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع قنينات مياه بلاستيكية صغيرة في أرجاء المنزل مع كمية من التمر إن أمكن، للبقاء على قيد الحياة في حال انهيار البناء.

وتابع المتحدث النصائح قائلًا “إذا كنت محاصرًا ضمن فراغات، حاول الطرق على جسم صلب بدل الصراخ وإجهاد النَفَس”، وأضاف “تفقّد ما إذا كان هناك مصابون، وأوقف أي نزيف بالضغط المباشر على الجرح وإجراء التنفس الاصطناعي إن أمكن ذلك”.

لأهلنا في المغرب🇲🇦 نشارككم بعض المعلومات والإرشادات المهمة للحماية وقت الزلازل والهزات الارتدادية، وبعد حدوث الزلازل وقبل العودة للمنازل، وآمالنا أن نكون بجانب فرق الوقاية المدنية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة العاجلة.

🔴 الرجاء مشاركة الفيديو مع ناشطين ومؤثرين… pic.twitter.com/m54GbYlE4i — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) September 9, 2023

ونصح المُسعف بعدم تحريك المصابين بإصابات خطيرة، مع إغلاق الغاز وفصل الكهرباء عن المنزل إذا أمكن وإطفاء الحرائق الصغيرة. ونصح المتحدث أيضًا بحمل الأوراق المهمة وأدوية المرضى.

وقدَّم المسعف نصائح أخرى للموجودين في الشوارع أثناء الزلزال، بعدم الركض والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة، وتوقيف السيارات مع تجنب الوقوف بجانب المباني والجسور.

وقبل العودة إلى المنازل، شدد المسعف على ضرورة التأكد من أنها سليمة وليس بها شقوق، وذلك عبر السلطات المختصة.

وضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى مقتل 2012 شخصًا على الأقل وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا العدد يُمثل حصيلة أولية للقتلى، وأن عدد المصابين ارتفع إلى 2059 مصابًا بينهم 1404 في حالة حرجة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.