اليويفا: “دقيقة حداد” على ضحايا زلزال المغرب في المباريات الأوروبية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وقوف جميع المنتخبات والأندية التابعة له “دقيقة حداد” قبل كل المباريات التي تقام في بطولاته المختلفة حتى يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري، تضامنًا مع أرواح الضحايا الذين قضوا في زلزال المغرب الذي وقع مساء الجمعة، وراح ضحيته المئات من القتلى والجرحى.

جاء هذا في بيان “يويفا” اليوم، دعمًا للشعب المغربي في هذه الكارثة الإنسانية.

UEFA will be holding a moment of silence at all upcoming national team and club competition matches as of tomorrow and until 21 September, in memory of the victims of the tragic earthquake in Morocco. The thoughts of European football are with the people of Morocco in these… — UEFA (@UEFA) September 9, 2023

وضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى مقتل 1305 أشخاص على الأقل وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا العدد يُمثل حصيلة أولية للقتلى، وأن عدد المصابين ارتفع إلى 1832 بينهم 1220 في حالة حرجة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.