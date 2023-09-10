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اليويفا: “دقيقة حداد” على ضحايا زلزال المغرب في المباريات الأوروبية

أكثر من ألف قتيل في زلزال المغرب (الأناضول)
10/9/2023

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وقوف جميع المنتخبات والأندية التابعة له “دقيقة حداد” قبل كل المباريات التي تقام في بطولاته المختلفة حتى يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري، تضامنًا مع أرواح الضحايا الذين قضوا في زلزال المغرب الذي وقع مساء الجمعة، وراح ضحيته المئات من القتلى والجرحى.

جاء هذا في بيان “يويفا” اليوم، دعمًا للشعب المغربي في هذه الكارثة الإنسانية.

وضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى مقتل 1305 أشخاص على الأقل وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا العدد يُمثل حصيلة أولية للقتلى، وأن عدد المصابين ارتفع إلى 1832 بينهم 1220 في حالة حرجة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

المصدر : الجزيرة مباشر