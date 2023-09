اليويفا: “دقيقة حداد” على ضحايا زلزال المغرب في المباريات الأوروبية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وقوف جميع المنتخبات والأندية التابعة له “دقيقة حداد” قبل كل المباريات التي تقام في بطولاته المختلفة حتى يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري، تضامنًا مع أرواح الضحايا الذين قضوا في زلزال المغرب الذي وقع مساء الجمعة، وراح ضحيته المئات من القتلى والجرحى.

جاء هذا في بيان “يويفا” اليوم، دعمًا للشعب المغربي في هذه الكارثة الإنسانية.

UEFA will be holding a moment of silence at all upcoming national team and club competition matches as of tomorrow and until 21 September, in memory of the victims of the tragic earthquake in Morocco.

The thoughts of European football are with the people of Morocco in these…

— UEFA (@UEFA) September 9, 2023