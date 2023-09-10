“انهار كل شيء في 7 ثوان”.. شهادة مؤثرة لأحد الناجين من تحت أنقاض زلزال المغرب (شاهد)

قال أحد الناجين من زلزال المغرب إن الهزة الأرضية التي وقعت أول أمس لم تستمر سوى 7 ثوان فقط.

وأضاف “أزحنا الأنقاض بأيدينا، وأُصبت في يدي بسبب الحصى. وبعد قدومي علمت أن والدتي ما زالت تحت الأنقاض، فبدأت مباشرة بالحفر، والحمد لله تمكنّا من إنقاذها”.

وتابع “انهار كل شيء في 7 ثوان تقريبًا، مات الكثير من جيراننا وأصدقائي. نحاول إخراج ما يمكن من أشيائنا، الحمد لله على كل شيء. لا علم لنا بوضع القرى النائية المتضررة”.

ويشيّع المغرب، اليوم الأحد، ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي دمّر جزءًا كبيرًا من البلاد، وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق حصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث.

ويُعَد الزلزال الذي وقع أول أمس، بقوة 7 درجات حسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

وأعلنت وزارة الداخلية مساء أمس أن الزلزال أسفر عن 2012 قتيلًا و2059 جريحًا بينهم 1404 حالاتهم خطرة.