زلزال المغرب.. لحظة نجاة شاب بأعجوبة قبيل انهيار جدار في مراكش (شاهد)

نجا شاب مغربي من الموت بأعجوبة قبل لحظات قليلة جدًّا من انهيار جدران مبنى في مراكش جراء الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة نجاة الشاب الذي كان على مشارف أن يصبح تحت الأنقاض.

وظهر الشاب وهو يركض سريعًا باتجاه منفذ الخروج، قبل ثوان من انهيار جدار كان على يساره، بعد أن تجاوزه الشاب مباشرة.

كاميرا مراقبة توثق نجاة شاب مغربي من الموت بأعجوبة بعد ابتعاده قبيل انهيار الجدران#زلزال_المغرب #المغرب pic.twitter.com/vxhpSoAqQi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 9, 2023

وضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى مقتل 2012 شخصًا على الأقل وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا العدد يُمثل حصيلة أولية للقتلى، وأن عدد المصابين ارتفع إلى 2059 مصابًا بينهم 1404 في حالة حرجة.

وتُواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للوصول إلى جميع المناطق التي ضربها الزلزال، خاصة المناطق الجبلية والنائية.