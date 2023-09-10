زلزال المغرب.. مشهد مؤثر لرجل إنقاذ لحظة انتشال جثمان زميله من تحت الأنقاض (فيديو)

أظهر المقطع الرجل وهو يبكي بحرقة على زميله بينما هرع إليه رفاقه لمواساته

أظهر مقطع فيديو أحد أفراد فرق الإنقاذ بالمغرب في لحظة مؤثرة أثناء قيامه بانتشال جثة زميله الذي قضى تحت أنقاض الزلزال بمنطقة أمزميز، على بُعد 56 كيلومترًا جنوب مدينة مراكش.

وأظهر المقطع الرجل وهو يبكي بحرقة على زميله، بينما هرع إليه رفاقه لمواساته، وقامت سيارة إسعاف بنقل جثمان زميلهم إلى المستشفى تمهيدًا لدفنه.

وبلغت قوة زلزال الجمعة 7 درجات على مقياس ريختر ومركزه منطقة الحوز، وضرب مدنًا عدة منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، حسب المعهد الوطني للجيوفيزياء، الذي وصف الزلزال بأنه “الأعنف منذ قرن”.

ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أودى الزلزال بحياة 2012 شخصًا، وأصاب 2059 بينهم 1404 إصابات خطيرة، بالإضافة إلى دمار مادي كبير.