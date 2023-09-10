شاهد: صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال بجميع مساجد المغرب وفي الحرم القدسي

أظهرت مقاطع فيديو السبت دفنًا جماعيًّا لضحايا الزلزال في عدد من قرى إقليم الحوز

أدى آلاف المغاربة صلاة الغائب في مساجد المملكة، اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر، على أرواح ضحايا زلزال الحوز الذي أدى إلى مقتل 2012، في آخر حصيلة رسمية.

وتوجه آلاف المصلين إلى مساجد جميع مدن المملكة المغربية، بتوجيه من عاهل البلاد الملك محمد السادس.

وقال أحد المصلين لوسائل إعلام محلية، إن “المغاربة يشعرون بحزن عميق”، ودعا للضحايا وذويهم بالصبر والشفاء للجرحى”. وطلب آخر من الله أن يرحمهم ويغفر لهم، وتمنى الصبر لعائلاتهم.





وقال شاب من المصلين إن الزلزال كان مفاجئًا، وأنه حدث لم يعتد عليه المغرب، قبل أن يحمد الله على قدره، ويرى أنها إشارة من الله وآية من آياته.

وفي القدس، أدى عشرات المصلين صلاة الغائب في المسجد الأقصى على أرواح ضحايا الزلزال المدمر في المغرب، بحضور رئيس بيت مال القدس المغربي إسماعيل الرملي، عقب صلاة الظهر بدعوة من دائرة الأوقاف الإسلامية.

جانب من صلاة الغائب في المسجد الأقصى على أرواح ضحايا الزلزال المدمر في المغرب بحضور رئيس بيت مال القدس المغربي، إسماعيل الرملي pic.twitter.com/DcQqOmUYMh — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 10, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو، أمس السبت، دفنًا جماعيًّا لضحايا الزلزال في عدد من قرى إقليم الحوز.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب بعدما ضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى مقتل 2012 شخصًا على الأقل وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا العدد يُمثل حصيلة أولية للقتلى، وأن عدد المصابين ارتفع إلى 2059 مصابًا بينهم 1404 في حالة حرجة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز. بينما رصد مرصد الزلازل الأورومتوسطي، الأحد، هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بُعد 77 كيلومترًا جنوب غرب مراكش.