الحمير وسيلة لنقل المساعدات إلى منكوبي الزلزال في المغرب (شاهد)

لم يجد المغاربة سوى الحمير لنقل المساعدات إلى المنكوبين من ضحايا الزلزال في إقليم الحوز، بعدما سدت الصخور الساقطة من أعالي الجبال الطرق الممهدة، وجعلت من الصعب استخدام السيارات.

وطالب سكان المنطقة، السلطات بالمساعدة على فتح الطريق وإزالة الصخور، حتى يتمكنوا من إيصال المساعدات إلى المنكوبين العالقين وسط الجبال الوعرة.

كما طالبوا بتوفير منازل لهم ولذويهم بعدما تهدمت مساكنهم جراء الزلزال وأصبحوا مقيمين في العراء.

وأفاد سكان المنطقة بأنه نظرا إلى إغلاق الطرق لم تتمكن سيارات الإسعاف من القدوم لنقل المصابين إلى المستشفيات، مؤكدين أنهم يعيشون أوضاعا بالغة الصعوبة جراء انعدام الخدمات بشكل شبه كلي.

في غضون ذلك قامت القوات المسلحة المغربية بتوفير مخابز متنقلة لضحايا الزلزال في مدينة أمزميز جنوبي مراكش، لتقديم يد العون للناجين وذوي الضحايا.

امزميز-وحدات التموين التابعة للقوات المسلحة الملكية توفر مخابز متنقلة لفائدة المتضررين من الزلزال. pic.twitter.com/h72Ac1LYt7 — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) September 11, 2023

كما قامت بتقديم المواد الغذائية والملابس للمنكوبين في دوار آيت يحيا بإقليم الحوز، ومساعدة الأطفال على تجاوز الآثار النفسية للصدمة في أعقاب الزلزال المدمر.

زلزال الحوز..القوات المسلحة الملكية تصل لدوار ايت يحيا pic.twitter.com/nxyi1DNxG4 — SNRTNews (@SNRTNews) September 11, 2023

وارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة السبت إلى 2497 قتيلا على الأقل وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان “بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2497 شخصا، وعدد الجرحى 2476”.