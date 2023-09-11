السعودية تسيّر جسرًا جويًا إلى المغرب لمواجهة تداعيات الزلزال

​ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الرياض قررت تسيير جسر جوي إلى المغرب، لمساعدته على مواجهة تداعيات الزلزال الذي ضربه يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك، تزامنًا مع إعلان وزارة الداخلية المغربية، أن الزلزال أودى بحياة 2122 شخصا وأصاب 2421، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفق حصيلة غير نهائية.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله الربيعة أنه أيضا “سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال”.

الدكتور عبدالله الربيعة: بموجب التوجيه الكريم سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي، بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال، التي… https://t.co/nCKBXLOJHi pic.twitter.com/e0ZyZ1c7W8 — واس العام (@SPAregions) September 10, 2023

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان البلاد، هيثم بن طارق، أصدر مساء أمس الأحد، أوامر بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة لدعم جهود المغرب في التعامل مع آثار الزلزال.

وسبق أن قررت عدة دول عربية بينها الإمارات وقطر والبحرين، تسيير مساعدات عاجلة إلى المغرب لمساعدته على مواجهة الزلزال.

وخلّف الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في وقت متأخر من مساء الجمعة وناهزت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، دمارًا واسعًا في بلدات وقرى في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، كما خلف أضرارا في مراكش، وظهرت مشاهد الركام والتشققات في المنازل والشوارع حيث تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين محتملين.