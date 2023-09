السعودية تطلق مع الهند مشروع ممرّ اقتصادي ضخم يربط الشرق الأوسط بأوروبا

أشادت الهند بشراكتها “الاستراتيجية” مع المملكة العربية السعودية، بعد أيام من الكشف عن مشروع ممرّ ضخم يربط الهند بأوروبا، عبر خطوط سكك حديد ونقل بحري تمر بالشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي “معًا، حققنا بداية تاريخية لإنشاء ممرّ اقتصادي”.

وشارك الزعيمان أول أمس مع قادة آخرين من دول مجموعة العشرين، في الكشف عن خطط طموحة لإنشاء ممرّ ضخم يسهم في تعزيز العلاقات التجارية، وستكون له انعكاسات جيوسياسية واسعة النطاق.

وأضاف مودي في محادثات مع محمد بن سلمان عقب اختتام قمة مجموعة العشرين “لن يربط هذا الممرّ البلدَين فحسب، بل سيسهم في التعاون الاقتصادي والاتصال الرقمي بين آسيا وغرب آسيا وأوروبا”.

وأطلقت الهند والسعودية، بالشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات ودول أخرى، مبادرة لربط سكك حديد وموانئ وشبكات كهرباء وخطوط أنابيب لنقل الهيدروجين.

