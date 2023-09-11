السعودية تطلق مع الهند مشروع ممرّ اقتصادي ضخم يربط الشرق الأوسط بأوروبا

أشادت الهند بشراكتها “الاستراتيجية” مع المملكة العربية السعودية، بعد أيام من الكشف عن مشروع ممرّ ضخم يربط الهند بأوروبا، عبر خطوط سكك حديد ونقل بحري تمر بالشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي “معًا، حققنا بداية تاريخية لإنشاء ممرّ اقتصادي”.

وشارك الزعيمان أول أمس مع قادة آخرين من دول مجموعة العشرين، في الكشف عن خطط طموحة لإنشاء ممرّ ضخم يسهم في تعزيز العلاقات التجارية، وستكون له انعكاسات جيوسياسية واسعة النطاق.

وأضاف مودي في محادثات مع محمد بن سلمان عقب اختتام قمة مجموعة العشرين “لن يربط هذا الممرّ البلدَين فحسب، بل سيسهم في التعاون الاقتصادي والاتصال الرقمي بين آسيا وغرب آسيا وأوروبا”.

وأطلقت الهند والسعودية، بالشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات ودول أخرى، مبادرة لربط سكك حديد وموانئ وشبكات كهرباء وخطوط أنابيب لنقل الهيدروجين.

His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud and I had very productive talks. We reviewed our trade ties and are confident that the commercial linkages between our nations will grow even further in the times to come. The scope for cooperation in grid… pic.twitter.com/UalSTDmrTY — Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2023

من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين، “تاريخي”. ولم يشر إلى منافسة مفترضة مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية التي تقوم على إحياء “طريق الحرير” القديم، لكن بعض المحللين قالوا إن الممر يعدّ ردا غربيا هنديا على المشروع الصيني.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّ المشروع “أكبر بكثير من مجرّد سكك حديد أو كابلات”، مشيرة إلى “جسر أخضر ورقمي بين القارات والحضارات”.

وتعتبر كل من الهند والسعودية، أن هذه المبادرة تمثّل خطوة جديدة في تعزيز العلاقات بين البلدين، مع وصول التجارة الثنائية إلى 42.8 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لوزارة الاستثمار السعودية.

وقال مودي، في مقطع فيديو بثته وسائل إعلامية هندية رسمية، “باعتبارنا اقتصادَين من أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم، فإنّ تعاوننا المتبادل مهمّ للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها”. وأضاف “تعتبر الهند السعودية واحدة من أهم شركائها الاستراتيجيين”.

وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي إلى أن مودي ومحمد بن سلمان ناقشا قضايا تشمل أمن الطاقة والتجارة والاستثمارات والدفاع، دون تقديم مزيد من التفاصيل.