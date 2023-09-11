باحث مغربي: قوة كبيرة غير مسبوقة لزلزال المغرب بمناطق هشة وفئات فقيرة

قال إدريس قصوري رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المرجعية، إن زلزال المغرب لم يكن متوقعًا، وإنه غيّر التصورات السائدة بشأن مخاطر الزلازل.

وأضاف في مقابلة مع المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن قوة الزلزال القصوى لم يسبق أن حدثت في المغرب، كما أنه وقع في مناطق هشة وفقيرة لم تكن تحظى بالعناية اللازمة.

وأشار إلى أن هشاشة هذه المناطق تكمن في مبانيها، إذ بُنيت بشكل ذاتي وعشوائي، إضافة إلى أنها مناطق غير مبرمجة ولا تحظى بأهمية في البناء والعمارة، وأغلبها في قرى فقيرة جدًّا، ليس لديها إمكانات.

ولفت إلى أن “المخاطر تتزايد لأننا أمام فئات فقيرة ومحرومة وتعيش على الهامش، كما أن عدد الوفيات والجرحى كبير وغير متوقع، وكل الجهات لم تكن مستعدة لمثل هذه الكوارث، وإن كانت قرارات اليوم حاسمة مركزيًّا وربما سنتجاوز ذلك مستقبلًا، لكن اليوم الخسائر كبيرة”.

وتابع: هناك خسائر في الأرواح وفي المباني والطرق التي تضررت وهو ما جعل وصول المساعدات للضحايا صعب جدًّا، هذه الصورة تعكس المغرب الآخر الفقير المهمش المحروم.

المحلل السياسي المغربي إدريس قصوري رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المرجعية "مخاطر #زلزال_المغرب لم تكن متوقعة.. غيرت صورتنا لمخاطر الزلازل.. الطبيعة فوق البشر"#المغرب pic.twitter.com/8pQNtuFF9o — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2023

وارتفعت الحصيلة الموقتة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب مدينة مراكش المغربية، ليلة السبت، إلى 2497 قتيلا على الأقل و2476 مصابا، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، في حين تتواصل عمليات إنقاذ وإغاثة الناجين.

وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات “تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة”.