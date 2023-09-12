الإعصار دانيال.. الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن مصرع 4 لاعبين جراء الفيضانات (صور)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم وفاة 4 لاعبين في الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي البلاد جراء العاصفة دانيال.

وكتب الاتحاد عبر فيسبوك “نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف”.

بدوره، أكد نادي التحدي الليبي خبر وفاة مهاجمه شاهين الجميل، والعثور على جثته صباح الثلاثاء.

وقال عبر فيسبوك “ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، لاعب فريقنا الأول لكرة القدم شاهين الجميل، إثر غرقه في السيول الجارفة في مدينة درنة”.

وأضاف “أسرة نادي التحدي تعبّر عن حزنها لهذا المصاب الجلل، وتتقدم بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه، كما نعزي أنفسنا وكل جمهور وعشاق نادي التحدي والوسط الرياضي عامة، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويتقبله عنده بقبول حسن، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، ويجعله رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا”.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي دانيال مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، مما تسبب في حدوث فيضانات.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الإعصار “3000” حالة وفاة مع آلاف المفقودين، وفق تصريح الثلاثاء، قاله عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب.