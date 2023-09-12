الإعصار دانيال يصل إلى مصر بعد فيضانات عارمة في ليبيا (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة هبوب رياح متوسطة على مدينة الإسكندرية شمالي مصر، مع وصول العاصفة “دانيال” التي ضربت في وقت سابق مدن شرق ليبيا، وتسببت في فيضانات وسيول خلفت قتلى ومفقودين بالآلاف.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في مصر إنها تتوقع هطل أمطار خفيفة أو متوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري نتيجة “لتحرك المنخفض الجوي من غرب البلاد باتجاه الشرق”.

وأضافت أن الأمطار الخفيفة قد تمتد إلى جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها إلى اليابسة في ليبيا وبالتالي فإن تأثيرها سيكون مختلفا في مصر، بحسب بيان للهيئة.

وضربت العاصفة دانيال شرقي ليبيا أول أمس الأحد؛ مما أدى إلى حدوث دمار كبير في مدن شرقي البلاد وسقوط آلاف القتلى جراء الفيضانات والسيول المصاحبة لها.