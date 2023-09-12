“الجثث ملقاة في كل مكان”.. وزير ليبي: الفيضانات ابتلعت ربع مدينة درنة

قال وزير في الحكومة المكلفة من برلمان شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن مياه الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال الذي ضرب شرقي البلاد ابتلعت أكثر من ربع مدينة درنة الساحلية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن هشام شكيوات، وزير الطيران المدني وعضو لجنة الطوارئ، قوله “عُدت من هناك (درنة). الأمر كارثي للغاية. الجثث ملقاة في كل مكان في البحر، في الأودية، تحت المباني”.

وتابع “ليس لديّ عدد إجمالي للقتلى لكن هو كبير. كبير جدا. عدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز 1000. لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة اختفت. العديد من المباني انهارت”.

انهيار سدود

وأظهرت لقطات مصورة انهيار سدود في مدينة درنة وتقطع الطرق الرئيسية في المدينة فضلا عن الطرق المؤدية إليها.









وقال مسؤول بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر إن عدد ضحايا سيول ليبيا قد يكون بالآلاف.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مصادرها المستقلة تؤكد وجود 10 آلاف مفقود جراء الفيضانات في ليبيا.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تكون حصيلة قتلى ومصابي السيول التي اجتاحت ليبيا كبيرة.

وأضاف على منصة إكس “من المتوقع سقوط الكثير من القتلى والمصابين، خاصة في الشرق. قلوبنا مع جميع المتضررين وعائلاتهم”.

وتابع أن ألمانيا تقف جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة وبقية الشركاء لتقديم المساعدات الممكنة إلى ليبيا.

طائرات مساعدات من تركيا

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها سترسل 3 طائرات تحمل مساعدات وفريق إنقاذ إلى ليبيا، وغرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق على منصة إكس بأن فريق الإنقاذ سيضم 168 فردا ومركبتين للبحث والإنقاذ وزورقين للإنقاذ.

وغادرت الطائرات التركية التي تحمل أيضا مئات من الخيام ومولدات كهربائية ومواد غذائية ومنتجات نظافة وملابس، إلى بنغازي صباح الثلاثاء.