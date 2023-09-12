“السدود انهارت وجرفت معها أحياء بالكامل”.. مسؤول طبي ليبي للجزيرة مباشر: رائحة الموت تفوح من مدينة درنة (فيديو)

قال مسؤول طبي في شرق ليبيا إن رائحة الموت تفوح من مدينة درنة، بعد أن جرفت مياه الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال آلاف العوائل إلى داخل البحر المتوسط، وظهرت عشرات الجثث في الشوارع.

وأضاف عبد الرحيم مازق، مدير المركز الطبي في مدينة البيضاء، في مداخلة مع الجزيرة مباشر أن الكارثة كانت مأساوية وحلت بمدن ومناطق شرقي ليبيا من مدينة المرج حتى مدينة درنة.

وقال إن السدود المائية في مدينة درنة انهارت وجرفت معها أحياءً بكاملها، وإنه من المتوقع أن يفوق عدد القتلى 10 آلاف.

واجتاحت العاصفة “دانيال”، أول أمس الأحد، عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة؛ مما دفع السلطات في البلاد إلى إعلان البلديات التي غمرتها السيول والفيضانات بشرق البلاد “مناطق منكوبة”.

وأضاف مازق أن المياه جرفت منازل وبنايات بكاملها إلى عرض البحر وأن المستشفيات تقف عاجزة تماما عن تقديم الخدمات في ظل انقطاع الطرق والإمدادات ومواد الإغاثة والوقود جراء انهيار الطرق الجبلية بسبب طبيعة المنطقة، مؤكدا أن الأوضاع مأساوية جدًّا.

وأوضح أن مدينة درنة أصبحت قسمين، بعد أن قسم واد جرفته المياه المدينة إلى نصفين لا يمكنهما التواصل بسبب انقطاع التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن بعض الأحياء في مدينة البيضاء مغمورة تماما بالمياه ولا تستطيع فرق الإنقاذ الدخول إليها لإنقاذ العائلات العالقة في الداخل، وأن الحكومة تفكر في استخدام الطائرات العمودية للوصول إلى العالقين.