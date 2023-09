“حلقة هلاك إنسانية”.. تحذير أممي من تعرّض 24 مليون شخص لخطر المجاعة

حذّر برنامج الأغذية العالمي من تعرّض 24 مليون شخص لخطر المجاعة نتيجة تقلص التمويل ودفعه إلى خفض حصص الإعاشة بشكل كبير في العديد من العمليات.

وجاء في بيان للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن “24 مليون شخص إضافي قد يعانون الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالمستوى الحالي”.

وبحسب البيان، قالت المنظمة إنها تكافح من أجل تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة للمساعدات الغذائية في وقت تواجه فيه أعلى معدل لنقص التمويل في تاريخها هذا العام بما يزيد على 60%.

وأشار البيان إلى “انخفاض الإسهامات في برنامج الأغذية العالمي للمرة الأولى على الاطلاق، بينما تتزايد الاحتياجات بشكل مطرد”.

ويخشى خبراء البرنامج من تشكل “حلقة هلاك” إنسانية، حين تضطر المنظمة الأممية إلى “إنقاذ من يتضورون جوعًا فقط، على حساب مجرد الجائعين”.

ويُقدّر خبراء البرنامج الأممي وقوع عواقب وخيمة لذلك، إذ إنه في مقابل كل خفض في المساعدات الغذائية بنسبة 1%، يواجه أكثر من 400 ألف شخص خطر الوقوع في مستويات الجوع الطارئة.

⚠️Nearly half of WFP's food, cash and nutrition programmes have already been cut, or soon will be.

🟡WFP estimates that an additional 24 million people could slip into emergency hunger over the next 12 months as a result of funding shortfalls.

🔗https://t.co/qosHyIiuUH

— World Food Programme (@WFP) September 12, 2023