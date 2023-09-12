دفن مئات الجثث في مقابر جماعية لضحايا الفيضانات بشرق ليبيا (فيديو)

أظهرت لقطات تلفزيونية عمليات دفن جماعية لضحايا الفيضانات العارمة في مدينة درنة بشرق ليبيا، الناجمة عن الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد أول أمس الأحد، وخلف آلاف القتلى والمفقودين.

ولجأ سكان المدينة إلى حفر مقابر جماعية لاستيعاب القتلى بعد أن دفنوا أكثر من 300 قتيل في مقبرة مرتوبة بالمدينة بمعدل 10 جثث في كل قبر، بحسب تقارير محلية.

واجتاحت العاصفة “دانيال”، أول أمس الأحد، عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة؛ مما دفع السلطات في البلاد إلى إعلان البلديات التي غمرتها السيول والفيضانات بشرق البلاد “مناطق منكوبة”.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال مسؤول طبي في شرق ليبيا إن رائحة الموت تفوح من مدينة درنة، بعد أن جرفت مياه الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال آلاف العوائل إلى داخل البحر المتوسط، وظهرت عشرات الجثث في الشوارع.

وأضاف عبد الرحيم مازق، مدير المركز الطبي في مدينة البيضاء، في مداخلة مع الجزيرة مباشر أن الكارثة كانت مأساوية وحلت بمدن ومناطق شرقي ليبيا من مدينة المرج حتى مدينة درنة.

وقال إن السدود المائية في مدينة درنة انهارت وجرفت معها أحياءً بكاملها، وإنه من المتوقع أن يفوق عدد القتلى 10 آلاف.