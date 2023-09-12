سيارات محطمة وطرق مدمرة.. شاهد: آثار الفيضانات في مدينة سوسة الليبية

أظهر مقطع فيديو متداول آثار الدمار في مدينة سوسة الليبية بعد سيول وفيضانات عارمة اجتاحت مناطق بشرق البلاد جراء العاصفة دانيال.

وفي الفيديو ظهرت عشرات السيارات بعضها فوق بعض وطرق مدمرة وشوارع تغمرها مياه الأمطار والفيضانات.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق بشرق ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، تجاوز حصيلة ضحايا الفيضانات 3 آلاف قتيل، أغلبهم في مدينة درنة.

ونقلت وكالة الأناضول عن عبد الجليل توقعاته بارتفاع الحصيلة إلى أكثر من ذلك، قائلا: “المفقودون بالآلاف، والإحصائية في تزايد ونعمل على الحصر الدقيق لتقييم الأضرار البشرية”.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في بيان، أن كافة البلديات التي اجتاجتها السيول والفيضانات شرقي البلاد “مناطق منكوبة”.

ويُتوقّع أن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل وفق ما ذكره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول في المنظمة طارق رمضان للصحفيين إن “حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات أن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن”.